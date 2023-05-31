"Прикриває" Афіпський завод зенітна бригада з "Бук-М3", отриманими 2020 року. У Росії переконували, що ця зброя здатна уражати і літаки, і вертольоти, і навіть крилаті ракети та гіперзвукові цілі. Втім, пройшов цей "потужний" захист звичайний дрон-камікадзе.

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Що відомо про захист Афіпського НПЗ

Афіпський нафтопереробний завод розташований за 15 кілометрів від Краснодара та на відстані 300 кілометрів від лінії фронту. Захист цього заводу – пріоритетний для Росії, адже його потужність складає 6,25 мільйонів тонн нафти на рік. Також зовсім нещодавно, 2019 року, НПЗ модернізували і вклали в нього близько 1,7 мільярда доларів.

Де розташований Афіпський НПЗ на карті

Захищає завод 90-та зенітна бригада. Раніше їм замінили ЗРК "Бук" на нові, модернізовані "Бук-М3".

Російські ЗМІ, пишучи про нове озброєння, стверджували, що Кавказ і Чорне море прикриють однією із найсучасніших у світі систем ППО. Ба більше, хвалилися, що у військах "Бук-М3" навіть отримав неофіційне прізвисько "зенітний робот".

Та вже тричі зенітна бригада навіть з модернізованим озброєнням не впоралася з роботою, адже протиповітряну оборону заводу проходять навіть безпілотники. Внаслідок удару по заводу, що трапився 31 травня, на одній з установок з перегонки мазуту утворилася пожежа.

Нагадаємо, що протягом останніх місяців невідомі безпілотники вдарили ще і по Таманському перевантажувальному комплексу, Ільському нафтопереробному заводу та по найбільшому нафтоперевальному терміналу в тимчасово окупованому Криму.

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