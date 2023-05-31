"Прикриває" Афіпський завод зенітна бригада з "Бук-М3", отриманими 2020 року. У Росії переконували, що ця зброя здатна уражати і літаки, і вертольоти, і навіть крилаті ракети та гіперзвукові цілі. Втім, пройшов цей "потужний" захист звичайний дрон-камікадзе.
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Що відомо про захист Афіпського НПЗ
Афіпський нафтопереробний завод розташований за 15 кілометрів від Краснодара та на відстані 300 кілометрів від лінії фронту. Захист цього заводу – пріоритетний для Росії, адже його потужність складає 6,25 мільйонів тонн нафти на рік. Також зовсім нещодавно, 2019 року, НПЗ модернізували і вклали в нього близько 1,7 мільярда доларів.
Де розташований Афіпський НПЗ на карті
Захищає завод 90-та зенітна бригада. Раніше їм замінили ЗРК "Бук" на нові, модернізовані "Бук-М3".
Російські ЗМІ, пишучи про нове озброєння, стверджували, що Кавказ і Чорне море прикриють однією із найсучасніших у світі систем ППО. Ба більше, хвалилися, що у військах "Бук-М3" навіть отримав неофіційне прізвисько "зенітний робот".
Та вже тричі зенітна бригада навіть з модернізованим озброєнням не впоралася з роботою, адже протиповітряну оборону заводу проходять навіть безпілотники. Внаслідок удару по заводу, що трапився 31 травня, на одній з установок з перегонки мазуту утворилася пожежа.
Нагадаємо, що протягом останніх місяців невідомі безпілотники вдарили ще і по Таманському перевантажувальному комплексу, Ільському нафтопереробному заводу та по найбільшому нафтоперевальному терміналу в тимчасово окупованому Криму.
Невідомі безпілотники в Росії: останні новини
- БпЛА "атакували" Москву 30 травня. Щоправда, скільки їх було, досі невідомо, адже пропагандисти самі заплуталися у цифрах. Зокрема, російські ЗМІ повідомили про 32 дрони, але згодом у "міністерстві війни" Росії відзвітували тільки про 8 збитих безпілотників.
- У Росії відразу ж звинуватили Україну, попри те, що в Офісі Президента відразу ж заперечили причетність ЗСУ до "бавовни" у Москві. Путін з цієї нагоди вибрався з бункера і розповів, що Україна начебто провокує окупантів на "дії у відповідь".
- Тим часом Данілов заявив, що Україна не має стосунку до "атаки", але подяку усім залученим особам він передасть.