Про це 24 Каналу сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Водночас він обіцяв передати подяку від змучених нічними обстрілами українців "кому треба".
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"То не ми, то вони самі собою. Але подяку я передам за першої нагоди", – сказав Данілов.
Данілов про атаку невідомих безпілотників у Москві: дивіться відео
Росія продовжує обстрілювати українські міста
Секретар РНБО наголосив, що російські обстріли спрямовані на знищення саме цивільних об'єктів. Однак Україна має достатньо засобів ППО, щоб знешкодити практично всі ворожі повітряні цілі.
"24 лютого ми навіть мріяти не могли, що в нас будуть Patriot, які збивають "Кинджали", та інші засоби ураження", – додав Данілов.
Дронова атака на Москву: коротко
- Вранці 30 травня в Москві почалась масова паніка через атаку невідомих безпілотників. Зокрема, росіяни повідомили про вибух у квартирі на 25 поверсі житлової багатоповерхівки на вулиці Атласова. Ще один дрон нібито атакував будинок на Профспілковій вулиці.
- Росіяни очікувано звинуватили в усьому Україну. Владімір Путін навіть став погрожувати Україні "відповіддю", згадуючи про атаку невідомих безпілотників на Москву.
- Україна утрималась від конкретних заяв про подію. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що росіяни самі себе довели до такого стану.
- Зважаючи на свою необізнаність та відсутність інформаційної гігієни, росіяни опублікували безліч відео і фото інциденту, які можуть добряче зіграти на руку українській стороні в майбутньому.