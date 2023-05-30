На щастя, у Москві є прильоти по житлових багатоповерхівках. Детальніше про масовану атаку дронами Росії – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

До теми "Прямо на мене летить": росіяни масово показують атаку дронів і кадри прильотів у Москві

У Москві дрони влучили у будинки

Зранку 30 травня росіяни повідомили про вибух у квартирі на 25 поверсі житлової багатоповерхівки на вулиці Атласова у Новій Москві. Внаслідок цього у кількох квартирах вилетіли шибки.

Пропагандисти кажуть, що причиною вибуху у багатоповерхівці нібито міг стати дрон. У момент події у квартирі на 25 поверсі перебували троє осіб, але вони самостійно залишили будинок. Наразі територія оточена.

РосЗМІ зазначають, що невідомий предмет вдарився у стіну технічного поверху над вікнами квартири. Уламки впали на землю.

Окрім цього, ще один дрон, ймовірно, атакував будинок на Профспілковій вулиці. Очевидці заявили, що БпЛА нібито влетів у вікно на 16 поверсі, пошкоджено скло. Постраждалих немає, проте жителів будинку евакуювали через те, що у пошкодженій квартирі стоїть газовий балон.

До того ж уламки безпілотника нібито впали на ще один будинок, який розташований на Ленінському проспекті. Наразі місце оточене – там працюють сапери. Також у будинку відбувається евакуація. Через НП перекрито рух вулицею Удальцова від Ленінського проспекту до вулиці Михайла Пєвцова.

Вибухи та прильоти у Москві / фото росЗМІ

Вибухи чути у різних районах

Зранку жителі Підмосковних Одинцово, Красногорська, Нової Риги та столичного району Кунцево почули звуки вибухів. Пропагандисти вже заявили, що у Підмосков'ї за ранок нібито збито понад 10 безпілотників. Більшість із них – в Істринському, Красногірському та Одинцовському районах.

Очевидці зняли на камеру ймовірне влучання на Рубльовці, де розташовані елітні будинки росіян.

Прильот на Рубльовці: дивіться відео

Запроваджено план "Тайфун"

Росіяни вже запровадили у Москві та області план "Тайфун". Він передбачає збір особового складу МВС, що залучається до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Комунальники перевіряють каналізацію через атаку дронів

У мережі публікують кумедне відео, як у Москві після атаки БПЛА комунальники перевіряють каналізацію. Напевно, думають, що звідти запускають дрони черепашки-ніндзя.

Російські комунальники перевіряють каналізацію: дивіться відео

Сигнали супутникової навігації глушать у Москві

Пропагандисти повідомили, що у Москві глушать сигнали супутникової навігації. Такий захід пов'язаний з атакою безпілотників.

Патруль з антидроновими рушницями

Наразі співробітники поліції в Новій Москві патрулюють вулиці з антидроновими рушницями.

Також співробітники поліції вибірково зупиняють автомобілі для перевірки документів.