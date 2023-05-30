К счастью, в Москве есть прилеты по жилым многоэтажкам. Подробнее о массированной атаке дронами России – читайте далее в материале 24 Канала.

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В Москве дроны попали в дома

Утром 30 мая россияне сообщили о взрыве в квартире на 25-м этаже жилой многоэтажки на улице Атласова в Новой Москве. В результате этого в нескольких квартирах вылетели стекла.

Пропагандисты говорят, что причиной взрыва в многоэтажке якобы мог стать дрон. В момент происшествия в квартире на 25 этаже находились три человека, но они самостоятельно покинули дом. В настоящее время территория оцеплена.

РосСМИ отмечают, что неизвестный предмет ударился в стену технического этажа над окнами квартиры. Обломки рухнули на землю.

Кроме того, еще один дрон, вероятно, атаковал дом на Профсоюзной улице. Очевидцы заявили, что БпЛА якобы влетел в окно на 16 этаже, повреждены стекла. Пострадавших нет, однако жители дома были эвакуированы из-за того, что в поврежденной квартире стоит газовый баллон.

К тому же обломки беспилотника якобы упали на еще один дом, расположенный на Ленинском проспекте. Сейчас место оцеплено – там работают саперы. Также в доме проходит эвакуация. Из-за ЧП перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта к улице Михаила Певцова.

Взрывы и прилеты в Москве / фото росСМИ

Взрывы слышны в разных районах

Утром жители Подмосковных Одинцово, Красногорска, Новой Риги и столичного района Кунцево услышали звуки взрывов. Пропагандисты уже заявили, что в Подмосковье за утро якобы сбито более 10 беспилотников. Большинство из них – в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Очевидцы сняли на камеру возможное попадание на Рублевке, где расположены элитные дома россиян.

Прилет на Рублевке: смотрите видео

Введен план "Тайфун"

Россияне уже ввели в Москве и области план "Тайфун". Он предусматривает сбор личного состава МВД, привлекаемый к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Коммунальщики проверяют канализацию из-за атаки дронов

В сети публикуют забавное видео, как в Москве после атаки БПЛА коммунальщики проверяют канализацию. Наверное, думают, что оттуда запускают дроны черепашки-ниндзя.

Российские коммунальщики проверяют канализацию: смотрите видео

Сигналы спутниковой навигации глушатся в Москве

Пропагандисты сообщили, что в Москве глушат сигналы спутниковой навигации. Такая мера связана с атакой беспилотников.

Патруль с антидроновыми ружьями

Сотрудники полиции в Новой Москве патрулируют улицы с антидроновыми ружьями.

Также сотрудники полиции выборочно останавливают автомобили для проверки документов.