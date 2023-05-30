Россияне массово начали показывать атаку дронов, а также кадры прилетов. Соответствующие кадры публикуют в телеграм-каналах, информирует 24 Канал.
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Россияне массово показывают атаку дронов
На обнародованном видео можно увидеть работу российского ЗРК "Панцирь" в Москве.
Как работает ПВО в Москве: смотрите видео
Также житель села Ильинское Красногорского округа снял на видео летящий в сторону Москвы беспилотник. Пропагандисты говорят, что сейчас на территории всего Подмосковья активно работает ПВО.
Прямо над нашим домом. Прямо на меня летит,
– жалуются россияне.
РосСМИ пишут, что 13 беспилотников якобы сбили на подлете в Москву. Еще 3 дрона попали в жилые дома. Предварительно, к сожалению, погибших нет.
К тому же в России вели план "Тайфун". Это сбор личного состава, привлекаемый к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Россияне фиксируют взрывы: смотрите видео
Кстати, также очевидцы сняли на камеру возможное попадание на Рублевке, где расположены элитные дома россиян.
Прилеты на Рублевке: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Сначала россияне 30 мая сообщили о взрыве в квартире на 25-м этаже жилой многоэтажки на улице Атласова в Новой Москве. В результате этого в нескольких квартирах вблизи вылетели стекла. На место прибыли московские экстренные службы.
- Сообщается, что причиной взрыва в многоэтажке якобы могла стать БпЛА. В момент происшествия в квартире на 25 этаже находились три человека, но они самостоятельно покинули дом и никто не пострадал.
- Также россияне публикуют видео с места происшествия, на которых показывают обломки, похожие на части беспилотника. В настоящее время территория оцеплена.