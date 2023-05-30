Росіяни масово почали показувати атаку дронів, а також кадри прильотів. Відповідні кадри публікують у телеграм-каналах, інформує 24 Канал.
До теми Невже "Шахеди" заблукали: у Москві бідкаються про масову атаку безпілотників, пошкоджені висотки
Росіяни масово показують атаку дронів
На оприлюднених відео можна побачити роботу російського ЗРК "Панцирь" у Москві.
Як працює ППО у Москві: дивіться відео
Також житель села Іллінське Красногірського округу зняв на відео безпілотник, що летить у бік Москви. Пропагандисти кажуть, що зараз на території всього Підмосков'я активно працює ППО.
Прямо над нашим будинком. Прямо на мене летить,
– бідкаються росіяни.
РосЗМІ пишуть, що 13 безпілотників нібито збили на підльоті до Москви. Ще 3 дрони потрапили у житлові будинки. Попередньо, на жаль, загиблих немає.
До того ж у Росії вели план "Тайфун". Це збір особового складу, який залучається до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Росіяни фіксують вибухи: дивіться відео
До речі, також очевидці зняли на камеру ймовірне влучання на Рубльовці, де розташовані елітні будинки росіян.
Прильоти на Рубльовці: дивіться відео
Що цьому передувало
- Спершу росіяни 30 травня повідомили про вибух у квартирі на 25 поверсі житлової багатоповерхівки на вулиці Атласова у Новій Москві. Внаслідок цього у кількох квартирах поблизу вилетіли шибки. На місце прибули московські екстрені служби.
- Повідомляється, що причиною вибуху у багатоповерхівці нібито міг стати БпЛА. У момент події у квартирі на 25 поверсі перебували троє людей, але вони самостійно залишили будинок і ніхто не постраждав.
- Також росіяни публікують відео з місця події, на яких показують уламки, схожі на частини безпілотника. Наразі територія оточена.