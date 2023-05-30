Інцидент стався після масованої атаки окупантів на Київ. Російські телеграм-канали заявили, що під ранок у столиці Росії пролунали вибухи. За їхніми даними, причиною буцімто стали невідомі безпілотники.

Дивіться також Над Києвом збили понад 2 десятки дронів: у КМВА розповіли перші деталі про нічну атаку

У Москві заявили, що БпЛА нібито "атакували" будинки

Спершу росіяни повідомили про вибух у квартирі на 25 поверсі житлової багатоповерхівки на вулиці Атласова у Новій Москві. В результаті в кількох квартирах поблизу вилетіли шибки. На місце прибули московські екстрені служби.

Повідомляється, що причиною вибуху у багатоповерхівці нібито міг стати БпЛА. У момент події у квартирі на 25 поверсі перебували троє людей, але вони самостійно залишили будинок і ніхто не постраждав.

Також росіяни публікують відео з місця події, на яких поспіхом показують уламки, схожі на частини безпілотника. Наразі територія оточена.

Уламки безпілотника: дивіться відео

Місцеві ЗМІ повідомляють, що невідомий предмет вдарився у стіну технічного поверху над вікнами квартири. Уламки, а також шматки бетону та покрівлі впали на землю. Руйнування незначні, людей та автівки не зачепило.

Також росіяни повідомляють про схожу ситуацію на Профспілковій вулиці. Вони заявили, що БпЛА нібито влетів у вікно на 16 поверсі, пошкоджено скло. Постраждалих немає, проте жителів будинку евакуювали через те, що у пошкодженій квартирі стоїть газовий балон.

Росіяни вже показують уламки невідомого літального об'єкта:



Уламки БпЛА в Москві / Фото РосЗМІ

Згодом у мережі заявили, що нібито "атакований" ще один будинок. Попередньо, уламки впали на Ленінському проспекті. Наразі місце оточене, працюють сапери.

БпЛА, який бачили над Москвою: дивіться відео

У Підмосков'ї працювала ППО

Після цих повідомлень, зранку у Росії заявили, що Жителі Підмосковних Одинцово, Красногорська, Нової Риги та столичного району Кунцево почули звуки вибухів.

Згодом окупанти сказали, що в Підмосков'ї за ранок нібито збито понад 10 безпілотників. Більшість із них – в Істринському, Красногірському та Одинцовському районах.

У мережі публікують фото, на якому видно білий дим. Ймовірно, робота ППО.

Епічне відео з "бавовною" в Москві: дивіться відео

Зверніть увагу! Наразі невідомо, що саме трапилось у Москві. Не виключено, що це може бути й провокацією ворога, щоб відвернути увагу від масованої атаки безпілотниками на Київ, яка сталась 30 травня. Внаслідок російського терору вночі загинула 1 мирна людина.