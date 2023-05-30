Згідно з даними КМВА, понад два десятки безпілотників над столицею збили наші військові. На жаль, є поранені та жертва.

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Що відомо про атаку на Київ

За попередніми даними, силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників рашистів. (Остаточні дані – у звітах Генштабу і Повітряних Сил),

– розповіли у КМВА.

Там зазначили, що окупанти за останні 24 години здійснили вже 3 напади. Ба більше, Росія постійно змінює зброю для атаки. Зокрема:

після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, застосували виключно дрони;

ця повітряна атака – 17 від початку місяця;

її ворог здійснив виключно баражуючими боєприпасами Shahed.

Напад був масований, з різних напрямків, в декілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години!

– заявили в КМВА.

Варто зазначити, що тривога в Києві тривала з 1:35 по 4:46 30 травня, тобто посеред ночі, коли більшість людей сплять.

Які наслідки атаки росіян по Києву

Станом на 5:05 30 травня у КМВА уточнюють інформацію про наслідки атаки на Київ. Попередньо відомо, що внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва:

в Голосіївському – уламки впали на багатоповерховий житловий будинок, там спалахнула пожежа на останніх двох поверхах. Понад 20 мешканців евакуювали. Попередньо, одна людина загинула, троє людей – травмовані. Можуть бути зруйновані перекриття між поверхами. Під можливими завалами шукають людей;

– уламки впали на багатоповерховий житловий будинок, там спалахнула пожежа на останніх двох поверхах. Понад 20 мешканців евакуювали. Попередньо, одна людина загинула, троє людей – травмовані. Можуть бути зруйновані перекриття між поверхами. Під можливими завалами шукають людей; в Печерському районі – уламки пошкодили автомобілі;

районі – уламки пошкодили автомобілі; в Дарницькому районі – внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок, пошкоджено припарковані машини;

районі – внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок, пошкоджено припарковані машини; в Дніпровському районі – палаючі уламки впали на зелену зону;

районі – палаючі уламки впали на зелену зону; в Подільському – на нежитлову забудову;

– на нежитлову забудову; у Святошинському районі – на територію одного з підприємств.

У Київській міській військовій адміністрації пояснили, що дані постійно уточнюються, на місцях працюють відповідні служби.

Атака на Київ: коротко