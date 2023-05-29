У Київській міській військовій адміністрації розповіли в ефірі телемарафону, що відомо про атаку на столицю України. Варто зазначити, що тривога у Київській області почалась о 00:31 та тривала до 5 ранку 29 травня.

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Що відомо про атаку на Київ

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов розповів, що це вже 15 повітряна атака з початку травня. За його словами, країна-терорист:

всіма силами намагається здійснити ураження ключових для себе цілей;

одночасно – виснажити ресурси нашої протиповітряної оборони;

тримати в глибокому психологічному напруженні цивільних українців.

Цієї ночі знов були дрони. За попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Практично одночасно з атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків,

– заявив Шаманов.

За його словами, засоби нашої ППО виявили та знищили довкола Києва та у самій столиці понад 40 повітряних цілей – це сумарно і дрони, і крилаті ракети.

"Ударів по Києву було не допущено", – розповів речник Київської міської військової адміністрації.

Які наслідки падіння уламків на Київщині

За даними голови Київської МВА Сергія Попко, в результаті падіння уламків збитих дронів або ракет в Подільському районі пробило дах житлового будинку. На щастя, обійшлося без жертв. Дані про постраждалих не надходили.