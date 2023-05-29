Близько 00:40 29 травня у Києві оголосили повітряну тривогу. Окупанти запустили на столицю БпЛА "Шахед".

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У Києві відпрацювала ППО

Вночі о 0:58 у Київській області пролунали звуки вибухів. У КМВА повідомили, що на підступах до Києва працює ППО. Людей закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

В ОВА додали, що росіяни атакували область безпілотниками та наголосили не знімати роботу ППО й не викладати її в мережу.

В області небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили протиповітряної оборони вже працюють. Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких!,

– заявили в ОВА.

Вночі повітряну тривогу оголосили по всій Україні

У ніч на 29 травня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Києві, Одесі та у Вінницькій області офіційно повідомили про те, що ворог атакує безпілотниками, а в регіонах працює ППО.

Також ЗМІ повідомляли про звуки вибухів у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та буцімто Рівненській областях. Проте станом на 02:52 офіційних підтверджень від місцевих чи військових адміністрації поки що не було.