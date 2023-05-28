Про це розповів начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов. За його словами, Україні необхідні сучасні західні винищувачі.

Цікаво Нічна атака "Шахедів": у Генштабі уточнили дані щодо запущених і збитих дронів

Російські ракети можуть не долітати до України

Голубцов зауважив, що, звичайно, тактичної або оперативної переваги ворог в повітрі не має, позаяк Україна отримала від країн-партнерів досить потужну допомогу, зокрема:

радіолокаційні станції виявлення, спостереження,

зенітні ракетні комплекси,

І всі бачать на практиці, як ці комплекси працюють і який відсоток ураження цілей. Але на озброєнні в російської авіації зараз перебувають літаки Су-35 і Міг-31БМ. Вони спроможні застосовувати ракети підвищеної дальності та великої дальності, ракети Р-77, це з відстані десь понад 100 кілометрів,

– додав генерал.

За його словами, ракети Р-37 можуть застосовуватись на відстані більше ніж 200 кілометрів.

"У нас поки що такої можливості немає. Якби нам просто платформу, яка спроможна застосувати, наприклад, ракети повітря-повітря американські AIM-120 – у них дальність близько 180 кілометрів – ми б просто не допустили їхнього наближення до кордонів на відстань пуску цих ракет", – пояснив Голубцов.

Він додав, що для того, аби застосувати керовні авіабомби, окупанти змушені підходити на відстань 40 – 45 кілометрів. Іноді росіяни ризикують, і для того, щоб вони летіли далі, підходять на відстань навіть 30 – 35 кілометрів.

"Є ділянки, на яких у нас не вистачає зенітних комплексів і вони можуть це робити безкарно. Там, де є можливість, їх знищують. Вони відтягують авіацію знову вглиб своєї території. За наявності літаків F-16, ми могли б просто не допустити їх до цих рубежів, вони відмовилися б від застосування цих бомб, тому що тоді вони падали б на голову своїм же військам", – підсумував начальник авіації.

Варто прочитати Нічна атака дронами: бійці ВМС знищили "Шахед" над Київським морем з катера

Коротко про ворожу нічну атаку