Об этом рассказал начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов. По его словам, Украине необходимы современные западные истребители.

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Российские ракеты могут не долетать до Украины

Голубцов отметил, что, конечно, тактического или оперативного преимущества у врага в воздухе нет, поскольку Украина получила от стран-партнеров достаточно мощную помощь, в частности:

радиолокационные станции обнаружения, наблюдения,

зенитные ракетные комплексы,

И все видят на практике, как эти комплексы работают и каков процент поражения целей. Но на вооружении у российской авиации сейчас находятся самолеты Су-35 и Миг-31БМ. Они способны применять ракеты повышенной дальности и большой дальности, ракеты Р-77, это на расстоянии более 100 километров,

– добавил генерал.

По его словам, ракеты Р-37 могут применяться на расстоянии более 200 километров.

"У нас пока такой возможности нет. Если бы нам просто платформу, которая способна применить, например, ракеты воздух-воздух американские AIM-120 – у них дальность около 180 километров – мы бы просто не допустили их приближение к границам на расстояние пуска этих ракет", – объяснил Голубцов.

Он добавил, что для того, чтобы применить управляемые авиабомбы, оккупанты вынуждены подходить на расстояние 40 – 45 километров. Иногда россияне рискуют, и для того чтобы они летели дальше, подходят на расстояние даже 30 – 35 километров.

"Есть участки, на которых у нас не хватает зенитных комплексов и они могут это делать безнаказанно. Там, где есть возможность, их уничтожают. Они оттягивают авиацию снова вглубь своей территории. При наличии самолетов F-16, мы могли бы просто не допустить их до этих рубежей они отказались бы от применения этих бомб, потому что тогда они падали бы на голову своим же войскам", – подытожил начальник авиации.

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