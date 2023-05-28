Об этом рассказал начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов. По его словам, Украине необходимы современные западные истребители.
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Российские ракеты могут не долетать до Украины
Голубцов отметил, что, конечно, тактического или оперативного преимущества у врага в воздухе нет, поскольку Украина получила от стран-партнеров достаточно мощную помощь, в частности:
- радиолокационные станции обнаружения, наблюдения,
- зенитные ракетные комплексы,
И все видят на практике, как эти комплексы работают и каков процент поражения целей. Но на вооружении у российской авиации сейчас находятся самолеты Су-35 и Миг-31БМ. Они способны применять ракеты повышенной дальности и большой дальности, ракеты Р-77, это на расстоянии более 100 километров,
– добавил генерал.
По его словам, ракеты Р-37 могут применяться на расстоянии более 200 километров.
"У нас пока такой возможности нет. Если бы нам просто платформу, которая способна применить, например, ракеты воздух-воздух американские AIM-120 – у них дальность около 180 километров – мы бы просто не допустили их приближение к границам на расстояние пуска этих ракет", – объяснил Голубцов.
Он добавил, что для того, чтобы применить управляемые авиабомбы, оккупанты вынуждены подходить на расстояние 40 – 45 километров. Иногда россияне рискуют, и для того чтобы они летели дальше, подходят на расстояние даже 30 – 35 километров.
"Есть участки, на которых у нас не хватает зенитных комплексов и они могут это делать безнаказанно. Там, где есть возможность, их уничтожают. Они оттягивают авиацию снова вглубь своей территории. При наличии самолетов F-16, мы могли бы просто не допустить их до этих рубежей они отказались бы от применения этих бомб, потому что тогда они падали бы на голову своим же войскам", – подытожил начальник авиации.
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Кратко о вражеской ночной атаке
- Ночью 28 мая российские военные в очередной раз атаковали Украину, выпустив рекордное количество дронов-камикадзе.
- Сначала сообщалось, что Россия направила по Украине сразу 54 "Шахеда". Позже в Генштабе уточнили, что их было 59. 58 ударных БпЛА удалось сбить.
- По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева уничтожили более 40 беспилотников.
- Это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на Киев. Она уже четырнадцатая, направленная на столицу, с начала мая 2023 года.