Украинские защитники сбили 58 из них. Всего за эти сутки захватчики нанесли 91 авиационный удар и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения Сил обороны отразили 18 вражеских атак.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявляют.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток они:

нанесли авиационные удары в районах Кондратовки, Басовки, Могрицы, Мирополья и Славгорода Сумской области и Плетеневки и Волчанских Хуторов Харьковской области;

произвели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов: Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Нововасилевка, Середина-Буда, Прогресс, Демьяновка, Мануховка Сумской области; Липцы, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки в Харьковской области.



На Купянском направлении противник в течение суток вел безрезультатные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Также россияне нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись:

Колодезное,

Красное Первое,

Фиголовка,

Новомлынск,

Двуречная,

Западное,

Масютовка,

Кисловка,

Берестово в Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты совсем не вели наступательных действий. Однако нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов:

Ягодное Харьковской области;

Сергеевка, Белогоровка Луганской области;

Ивановка, Спорное, Рай-Александровка, Веселое Донецкой области.

В свою очередь, под артиллерийские обстрелы попали:

Невское, Белогоровка Луганской области;

Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.



Украинские защитники отбивают вражеские атаки / Фото Генштаба ВСУ

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На Бахмутском направлении в течение суток россияне вели безрезультатные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василевки и в направлении Ивановского. Кроме того, они нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов:

Предтечино,

Белая Гора,

Курдюмовка,

Нью-Йорк,

Яблоневка Донецкой области.

От вражеских обстрелов пострадали:

Васильевка,

Приволье,

Орехово-Василевка,

Григоровка,

Богдановка,

Часов Яр,

Ивановское,

Ступочки,

Предтечино,

Константиновка,

Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне не предпринимали наступательных действий. Однако они:

нанесли авиационные удары в районах Авдеевки, Водяного, Первомайского;

осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 12 вражеских атак в районе города Марьинка. Также враг нанес там авиационный удар. Кроме того, от российских обстрелов пострадала Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара, а также совершили обстрелы населенных пунктов:

Парасковеевка,

Новомихайловка,

Угледар,

Новоукраинка,

Пречистовка,

Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают обороняться. В то же время, в течение суток они произвели обстрелы населенных пунктов:

Времьевка, Новополь Донецкой области;

Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногорск Запорожской области;

Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львово, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.



Силы обороны наносят оккупантам сокрушительные потери / Фото Генштаба ВСУ

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Оккупанты убегают с фронта

В Лисичанске Луганской области сбежали около 80 человек из подразделения "Шторм-Z" российских оккупационных войск. Они самовольно покинули боевые позиции. Кроме этого, в районе Бахмута дезертировали около 30 оккупантов из ЧВК "Вагнера", которые также самовольно покинули боевые позиции, прихватив военную технику.

В Генштабе сообщили, что в настоящее время продолжается принудительная паспортизация украинцев в Нижнесерогозском районе временно захваченной территории Херсонской области. В частности, российские захватчики постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества. Гражданским с украинским паспортом, водительским удостоверением и техническим паспортом на транспортное средство угрожают конфискацией в случае отказа получения документов российского образца.

В свою очередь, Силы обороны продолжают выбивать врага с наших земель. В частности, украинская авиация за сутки нанесла:

13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника,

2 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 района сосредоточения вооружения и военной техники,

зенитно-ракетный комплекс С-300,

3 пункта управления,

склад боеприпасов противника.



Бойцы ВСУ героически защищают государство / Фото Генштаба ВСУ