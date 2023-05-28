Украинские защитники сбили 58 из них. Всего за эти сутки захватчики нанесли 91 авиационный удар и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения Сил обороны отразили 18 вражеских атак.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявляют.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток они:

  • нанесли авиационные удары в районах Кондратовки, Басовки, Могрицы, Мирополья и Славгорода Сумской области и Плетеневки и Волчанских Хуторов Харьковской области;
  • произвели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:
    • Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Муравьи Черниговской области;
    • Нововасилевка, Середина-Буда, Прогресс, Демьяновка, Мануховка Сумской области;
    • Липцы, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безрезультатные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Также россияне нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись:

  • Колодезное,
  • Красное Первое,
  • Фиголовка,
  • Новомлынск,
  • Двуречная,
  • Западное,
  • Масютовка,
  • Кисловка,
  • Берестово в Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты совсем не вели наступательных действий. Однако нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов:

  • Ягодное Харьковской области;
  • Сергеевка, Белогоровка Луганской области;
  • Ивановка, Спорное, Рай-Александровка, Веселое Донецкой области.

В свою очередь, под артиллерийские обстрелы попали:

  • Невское, Белогоровка Луганской области;
  • Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.


Украинские защитники отбивают вражеские атаки / Фото Генштаба ВСУ

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На Бахмутском направлении в течение суток россияне вели безрезультатные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василевки и в направлении Ивановского. Кроме того, они нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов:

  • Предтечино,
  • Белая Гора,
  • Курдюмовка,
  • Нью-Йорк,
  • Яблоневка Донецкой области.

От вражеских обстрелов пострадали:

  • Васильевка,
  • Приволье,
  • Орехово-Василевка,
  • Григоровка,
  • Богдановка,
  • Часов Яр,
  • Ивановское,
  • Ступочки,
  • Предтечино,
  • Константиновка,
  • Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне не предпринимали наступательных действий. Однако они:

  • нанесли авиационные удары в районах Авдеевки, Водяного, Первомайского;
  • осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 12 вражеских атак в районе города Марьинка. Также враг нанес там авиационный удар. Кроме того, от российских обстрелов пострадала Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара, а также совершили обстрелы населенных пунктов:

  • Парасковеевка,
  • Новомихайловка,
  • Угледар,
  • Новоукраинка,
  • Пречистовка,
  • Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают обороняться. В то же время, в течение суток они произвели обстрелы населенных пунктов:

  • Времьевка, Новополь Донецкой области;
  • Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногорск Запорожской области;
  • Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львово, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.


Силы обороны наносят оккупантам сокрушительные потери / Фото Генштаба ВСУ

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Оккупанты убегают с фронта

В Лисичанске Луганской области сбежали около 80 человек из подразделения "Шторм-Z" российских оккупационных войск. Они самовольно покинули боевые позиции. Кроме этого, в районе Бахмута дезертировали около 30 оккупантов из ЧВК "Вагнера", которые также самовольно покинули боевые позиции, прихватив военную технику.

В Генштабе сообщили, что в настоящее время продолжается принудительная паспортизация украинцев в Нижнесерогозском районе временно захваченной территории Херсонской области. В частности, российские захватчики постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества. Гражданским с украинским паспортом, водительским удостоверением и техническим паспортом на транспортное средство угрожают конфискацией в случае отказа получения документов российского образца.

В свою очередь, Силы обороны продолжают выбивать врага с наших земель. В частности, украинская авиация за сутки нанесла:

  • 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника,
  • 2 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 3 района сосредоточения вооружения и военной техники,
  • зенитно-ракетный комплекс С-300,
  • 3 пункта управления,
  • склад боеприпасов противника.


Бойцы ВСУ героически защищают государство / Фото Генштаба ВСУ