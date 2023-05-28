Украинские защитники сбили 58 из них. Всего за эти сутки захватчики нанесли 91 авиационный удар и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения Сил обороны отразили 18 вражеских атак.
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Что происходило на разных направлениях
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявляют.
На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток они:
- нанесли авиационные удары в районах Кондратовки, Басовки, Могрицы, Мирополья и Славгорода Сумской области и Плетеневки и Волчанских Хуторов Харьковской области;
- произвели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:
- Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Муравьи Черниговской области;
- Нововасилевка, Середина-Буда, Прогресс, Демьяновка, Мануховка Сумской области;
- Липцы, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки в Харьковской области.
На Купянском направлении противник в течение суток вел безрезультатные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Также россияне нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись:
- Колодезное,
- Красное Первое,
- Фиголовка,
- Новомлынск,
- Двуречная,
- Западное,
- Масютовка,
- Кисловка,
- Берестово в Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение суток оккупанты совсем не вели наступательных действий. Однако нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов:
- Ягодное Харьковской области;
- Сергеевка, Белогоровка Луганской области;
- Ивановка, Спорное, Рай-Александровка, Веселое Донецкой области.
В свою очередь, под артиллерийские обстрелы попали:
- Невское, Белогоровка Луганской области;
- Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.
Украинские защитники отбивают вражеские атаки / Фото Генштаба ВСУ
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На Бахмутском направлении в течение суток россияне вели безрезультатные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василевки и в направлении Ивановского. Кроме того, они нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов:
- Предтечино,
- Белая Гора,
- Курдюмовка,
- Нью-Йорк,
- Яблоневка Донецкой области.
От вражеских обстрелов пострадали:
- Васильевка,
- Приволье,
- Орехово-Василевка,
- Григоровка,
- Богдановка,
- Часов Яр,
- Ивановское,
- Ступочки,
- Предтечино,
- Константиновка,
- Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении россияне не предпринимали наступательных действий. Однако они:
- нанесли авиационные удары в районах Авдеевки, Водяного, Первомайского;
- осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские защитники отразили 12 вражеских атак в районе города Марьинка. Также враг нанес там авиационный удар. Кроме того, от российских обстрелов пострадала Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара, а также совершили обстрелы населенных пунктов:
- Парасковеевка,
- Новомихайловка,
- Угледар,
- Новоукраинка,
- Пречистовка,
- Шахтерское.
На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают обороняться. В то же время, в течение суток они произвели обстрелы населенных пунктов:
- Времьевка, Новополь Донецкой области;
- Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногорск Запорожской области;
- Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львово, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.
Силы обороны наносят оккупантам сокрушительные потери / Фото Генштаба ВСУ
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Оккупанты убегают с фронта
В Лисичанске Луганской области сбежали около 80 человек из подразделения "Шторм-Z" российских оккупационных войск. Они самовольно покинули боевые позиции. Кроме этого, в районе Бахмута дезертировали около 30 оккупантов из ЧВК "Вагнера", которые также самовольно покинули боевые позиции, прихватив военную технику.
В Генштабе сообщили, что в настоящее время продолжается принудительная паспортизация украинцев в Нижнесерогозском районе временно захваченной территории Херсонской области. В частности, российские захватчики постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества. Гражданским с украинским паспортом, водительским удостоверением и техническим паспортом на транспортное средство угрожают конфискацией в случае отказа получения документов российского образца.
В свою очередь, Силы обороны продолжают выбивать врага с наших земель. В частности, украинская авиация за сутки нанесла:
- 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника,
- 2 – по зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 3 района сосредоточения вооружения и военной техники,
- зенитно-ракетный комплекс С-300,
- 3 пункта управления,
- склад боеприпасов противника.
Бойцы ВСУ героически защищают государство / Фото Генштаба ВСУ