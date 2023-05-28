Зокрема, одного ворожого безпілотника приземлили бійці ВМС. Вони перебували на катері.

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Бійці збили дрон з катера

У ВМС розповіли, що сьогодні, 28 травня, під час ракетної небезпеки один з артилерійських катерів річкової флотилії Військово-морських сил в акваторії Київського водосховища виявив ворожих БпЛА.

Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катера "Шахед-136" було знищено. Військово-морські сили разом з побратимами продовжують захищати Україну від підступного ворога!

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! У Повітряних Силах вранці після атаки повідомили, що росіяни випустили вночі рекордну кількість дронів – 54 "Шахеди". Українським захисникам вдалося знищити 52 ворожі БпЛА. Ворог атакував з північного напрямку – з Брянської області, а також з південного – з Краснодарського краю.

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Масована атака "Шахедами" 28 травня: коротко