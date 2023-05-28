Зокрема, одного ворожого безпілотника приземлили бійці ВМС. Вони перебували на катері.
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Бійці збили дрон з катера
У ВМС розповіли, що сьогодні, 28 травня, під час ракетної небезпеки один з артилерійських катерів річкової флотилії Військово-морських сил в акваторії Київського водосховища виявив ворожих БпЛА.
Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катера "Шахед-136" було знищено. Військово-морські сили разом з побратимами продовжують захищати Україну від підступного ворога!
– мовиться у повідомленні.
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Масована атака "Шахедами" 28 травня: коротко
- Вночі 28 травня через загрозу ворожого обстрілу Україну вкотре сколихнули сирени. Спочатку повітряну тривогу оголосили на Півдні, а згодом вона поширилася й на інші регіони. Окупанти запустили "Шахеди" з різних напрямків.
- Під час своєї терористичної атаки росіяни націлилися на військові об'єкти, а також на критичну інфраструктуру в центральних областях України, зокрема на Київщині. Тому більшість їхніх ударних БпЛА знищили у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".
- На жаль, внаслідок атак були постраждалі. Зокрема, в Києві зафіксували 2 пожежі у Печерському районі – займання виникло на дахах будинків після падіння уламків збитих російських дронів.
- Загалом у Київські області постраждали 3 людини. Окрім цього, внаслідок ворожої атаки є один загиблий – 41-річний чоловік.