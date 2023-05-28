Близько 02:00 мешканці столиці чули низку вибухів. Місцева влада поспішила заспокоїти та заявила, що небо над Києвом прикриває ППО.

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ППО збиває дрони

У КМВА о 02:07 зазначили, що у столиці працює ППО.

Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях,

– наголошують у відомстві.

Вже о 02:12 мер Києва Віталій Кличко зазначив, що інформація щодо вибухів уточнюється. Він додав, що всі подробиці стануть відомими згодом.

В області працює ППО, є збиті цілі,

– додав він.

А вже о 02:18 Віталій Кличко зазначив, що є вибухи зі сторони Житомирського напрямку. Відомо, що туди вже вирушили служби.

Уже о 02:26 у КМВА поділилися деталями, які стосуються Печерського району. За попередньою інформацією, через потрапляння уламків загорівся дах будинку. Що стосується постраждалих, то інформація уточнюється.