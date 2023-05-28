Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Відомо, що в ніч проти 28 травня окупанти запустили дрони "Шахед" з кількох напрямків. Залишайтеся в укриттях і не покидайте їх до відбою.
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Масована атака "Шахедами" на Київ: ППО знищила всі цілі на підході до столиці
Що відомо про атаку дронами 02:07 у КМВА зазначили, що у Києві працює ППО! 02:06 ЗМІ повідомляють, що у Києві лунають вибухи. 02:03 повітряна тривога у Чернівецькій області. 02:01 ЗМІ повідомляють про вибухи на Житомирщині. Тим часом відбій оголосили на Миколаївщині. 01:56 ЗМІ повідомляють, що у Сумській області пролунали вибухи. 01:49 повітряна тривога на Харківщині.
01:42 стало відомо, що сирени виють у Волинській області. 01:37 Monitor пише: "По Півночі рухаються на Захід. Житомирщина / Рівненщина / Хмельниччина. Київ – поодинокі на підльоті. Полтавщина – блукають". 01:35 сирени виють також на Рівненщині та Хмельниччині. Тим часом на Херсонщині вже відбій повітряної тривоги.
01:15 про повітряну тривогу повідомили мешканців Полтавської області.
У Monitor повідомляють, що БпЛА фіксують на:
Київщині / Житомирщині; Черкащині / Полтавщині; Вінниччині. 01:13 сирени виють на Черкащині та Вінниччині. 01:12 ЗМІ повідомляють, що у Києві та Київській області лунають гучні вибухи. 01:10 У КМВА зазначили, що повітряна тривога лунає. Відомо, що підступах до Києва роботу виконує ППО. Мешканців закликають перебувати в укриттях і не покидати їх до відбою. 01:05 сирени чули у Києві та на Житомирщині. 00:55 попереджають про загрозу з неба мешканців Сумщини. 00:44 виють сирени на Дніпропетровщині та Київщині. 00:21 за наявними даними, БпЛА літають над Чернігівщиною, Миколаївщиною та Кіровоградщиною. 00:17 карта "почервоніла" ще на Чернігівську область. 00:11 повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській області. 00:09 сирени лунають на Миколаївській і Херсонській області. 23:51 стало відомо, що на Миколаївщині зафіксували БпЛА "Шахед". 23:05 моніторинговий канал Monitor повідомив, що у бік Запорізької області летіли невстановлені цілі. 26 травня була масована атака
Зауважимо, що у ніч з 25 на 26 травня російські військові завдали масованої атаки. Під час неї використовували як крилаті ракети, так і балістичні та "Шахеди".
За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували
17 ракет різних типів і 31 ударний дрон: 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря; 7 зенітних керованих ракет С-300 / С-400 з району Токмак (тимчасово окупованої Запорізької області); 31 ударний БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків. Збити вдалося 10 крилатих ракет, 23 дрони-камікадзе "Шахед". Також на брухт перетворили 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".