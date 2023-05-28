Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Відомо, що в ніч проти 28 травня окупанти запустили дрони "Шахед" з кількох напрямків. Залишайтеся в укриттях і не покидайте їх до відбою.

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Що відомо про атаку дронами

26 травня була масована атака

Зауважимо, що у ніч з 25 на 26 травня російські військові завдали масованої атаки. Під час неї використовували як крилаті ракети, так і балістичні та "Шахеди".

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 17 ракет різних типів і 31 ударний дрон:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря;
  • 7 зенітних керованих ракет С-300 / С-400 з району Токмак (тимчасово окупованої Запорізької області);
  • 31 ударний БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

Збити вдалося 10 крилатих ракет, 23 дрони-камікадзе "Шахед". Також на брухт перетворили 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".