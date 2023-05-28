Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Відомо, що в ніч проти 28 травня окупанти запустили дрони "Шахед" з кількох напрямків. Залишайтеся в укриттях і не покидайте їх до відбою.

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Що відомо про атаку дронами

02:07 у КМВА зазначили, що у Києві працює ППО!

02:06 ЗМІ повідомляють, що у Києві лунають вибухи.

02:03 повітряна тривога у Чернівецькій області.

02:01 ЗМІ повідомляють про вибухи на Житомирщині. Тим часом відбій оголосили на Миколаївщині.

01:56 ЗМІ повідомляють, що у Сумській області пролунали вибухи.

01:49 повітряна тривога на Харківщині.

01:42 стало відомо, що сирени виють у Волинській області.

01:37 Monitor пише: "По Півночі рухаються на Захід. Житомирщина / Рівненщина / Хмельниччина. Київ – поодинокі на підльоті. Полтавщина – блукають".

01:35 сирени виють також на Рівненщині та Хмельниччині. Тим часом на Херсонщині вже відбій повітряної тривоги.

01:15 про повітряну тривогу повідомили мешканців Полтавської області. У Monitor повідомляють, що БпЛА фіксують на: Київщині / Житомирщині;

Черкащині / Полтавщині;

Вінниччині.

01:13 сирени виють на Черкащині та Вінниччині.

01:12 ЗМІ повідомляють, що у Києві та Київській області лунають гучні вибухи.

01:10 У КМВА зазначили, що повітряна тривога лунає. Відомо, що підступах до Києва роботу виконує ППО. Мешканців закликають перебувати в укриттях і не покидати їх до відбою.

01:05 сирени чули у Києві та на Житомирщині.

00:55 попереджають про загрозу з неба мешканців Сумщини.

00:44 виють сирени на Дніпропетровщині та Київщині.

00:21 за наявними даними, БпЛА літають над Чернігівщиною, Миколаївщиною та Кіровоградщиною.

00:17 карта "почервоніла" ще на Чернігівську область.

00:11 повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській області.

00:09 сирени лунають на Миколаївській і Херсонській області.

23:51 стало відомо, що на Миколаївщині зафіксували БпЛА "Шахед".

23:05 моніторинговий канал Monitor повідомив, що у бік Запорізької області летіли невстановлені цілі.

26 травня була масована атака

Зауважимо, що у ніч з 25 на 26 травня російські військові завдали масованої атаки. Під час неї використовували як крилаті ракети, так і балістичні та "Шахеди".

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 17 ракет різних типів і 31 ударний дрон:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря;

7 зенітних керованих ракет С-300 / С-400 з району Токмак (тимчасово окупованої Запорізької області);

31 ударний БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

Збити вдалося 10 крилатих ракет, 23 дрони-камікадзе "Шахед". Також на брухт перетворили 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".