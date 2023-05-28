Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Известно, что в ночь на 28 мая оккупанты запустили дроны "Шахед" с нескольких направлений. Оставайтесь в укрытиях и не уходить до отбоя.

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Что известно об атаке дронами

26 мая была массирована атака

Заметим, что в ночь с 25 на 26 мая российские военные нанесли массированную атаку. Во время нее использовали как крылатые ракеты, так и баллистические и "Шахеды".

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 17 ракет различных типов и 31 ударный дрон:

  • 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря;
  • 7 зенитных управляемых ракет С-300 / С-400 из района Токмак (временно оккупированной Запорожской области);
  • 31 ударный БПЛА иранского производства "Shahed-136/131" по южному и северному направлениям.

Сбить удалось 10 крылатых ракет, 23 дрона-камикадзе "Шахед". Также в металлолом превратили 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".