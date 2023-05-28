Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Известно, что в ночь на 28 мая оккупанты запустили дроны "Шахед" с нескольких направлений. Оставайтесь в укрытиях и не уходить до отбоя.

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Что известно об атаке дронами

04.00. Воздушная тревога продолжается в большинстве областей. Об угрозе воздуха сообщают в Киеве и на Западе страны.

03:11 сирены завыли на Тернопольщине и Ивано-Франковской области.

02:50 Виталий Кличко актуализировал данные относительно Соломенского района столицы. В результате падения обломков БПЛА госпитализировали женщину 35 лет. Также погиб 41-летний мужчина.

02:39 "Силы ПВО уничтожили уже более 20 БПЛА, которые двигались на Киев. Но на столицу идет новая волна дронов. Оставайтесь в укрытиях. Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной", – Кличко.

02:36 В КМВА отметили, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на территорию АЗС. Пострадавшие – предварительно три человека, по предварительным данным один человек погиб.

02:30 Виталий Кличко сообщил о: Взрывах в Соломенском районе. Службы направляются на место.

В Святошинском районе работает ПВО.

В Печерском районе пожар на крыше 9-этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место.

02:07 в КГВА отметили, что в Киеве работает ПВО!

02:06 СМИ сообщают, что в Киеве раздаются взрывы.

02:03 воздушная тревога в Черновицкой области.

02:01 СМИ сообщают о взрывах в Житомирской области. Тем временем отбой объявили в Николаевской области.

01:56 СМИ сообщают, что в Сумской области раздались взрывы.

01:49 воздушная тревога в Харьковской области.

01:42 стало известно, что сирены воют в Волынской области.

01:37 Monitor пишет: "По Северу двигаются на Запад. Житомирщина / Ровненщина / Хмельницкая область. Киев – одиночные на подлете. Полтавщина – бродят".

01:35 сирены воют также в Ровенской и Хмельнитчине. Тем временем в Херсонской области уже отбой воздушной тревоги.

01:15 о воздушной тревоге сообщили жители Полтавской области. В Monitor сообщают, что БПЛА фиксируют на: Киевщине / Житомирщине;

Черкасской / Полтавской области;

Винницкой области.

01:15 о воздушной тревоге сообщили жители Полтавской области.

01:13 сирены воют в Черкасской и Винницкой областях.

01:12 СМИ сообщают, что в Киеве и Киевской области раздаются громкие взрывы.

01:10 В КГВА отметили, что воздушная тревога раздается. Известно, что на подступах к Киеву работу выполняет ПВО. Жителей призывают находиться в укрытиях и не покидать их до отбоя.

01:05 сирены слышали в Киеве и Житомирской области.

00:55 предупреждают об угрозе с неба жителей Сумской области.

00:44 воют сирены на Днепропетровщине и Киевщине.

00:21 по имеющимся данным, БПЛА летают над Черниговщиной, Николаевщиной и Кировоградщиной.

00:17 карта "покраснела" еще и на Черниговскую область.

00:11 воздушную тревогу объявили в Кировоградской области.

23:51 стало известно, что в Николаевской области зафиксировали БПЛА "Шахед".

23:05 мониторинговый канал Monitor сообщил, что в сторону Запорожской области летели неустановленные цели.

26 мая была массирована атака

Заметим, что в ночь с 25 на 26 мая российские военные нанесли массированную атаку. Во время нее использовали как крылатые ракеты, так и баллистические и "Шахеды".

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 17 ракет различных типов и 31 ударный дрон:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря;

7 зенитных управляемых ракет С-300 / С-400 из района Токмак (временно оккупированной Запорожской области);

31 ударный БПЛА иранского производства "Shahed-136/131" по южному и северному направлениям.

Сбить удалось 10 крылатых ракет, 23 дрона-камикадзе "Шахед". Также в металлолом превратили 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".