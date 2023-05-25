По словам начальника КМВА Сергея Попка, Киев продолжает оставаться одной из главных целей врага в этой войне. На столицу оккупанты запускали атакующие дроны группами и с интервалами. В общей сложности тревога здесь длилась более 3 часов.
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Удары по Киеву не допущены
Как рассказал Попко, так армия Кремля пытается достичь поставленных целей, в том числе и истощить ПВО.
Дули! Украинские ангелы неба не дали шансов агрессору. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены! В тысячный раз благодарим ПВО за отличную работу!
– подчеркнул начальник КГВА.
Он добавил, что это уже двенадцатое нападение на столицу с неба в мае. Этому предшествовала самая длинная пауза в этом месяце, продолжавшаяся 4 дня.
"Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Берегите себя, неукоснительно соблюдайте правила безопасности, своими ответственными действиями вы ежедневно приближаете мир в Украине после нашей Победы!" – подытожил Попко.
Заметим, что враг атаковал "Шахедами" не только Киев. Взрывы также слышали жители Львовщины, Хмельнитчины и Буковины. Предварительно там работала ПВО.
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Майские обстрелы Киева: что известно
- В ночь на 16 мая произошла самая массированная атака россиян на Киев. Враг применил и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе, и ракеты баллистического типа.
- 16 мая обломки сбитых ракет рухнули на территорию киевского зоопарка. К счастью, возгорание не произошло, однако обломком повредило зеленые насаждения.
- Ночью 20 мая атаковали Киев дронами-камикадзе. Обломки сбитого "Шахеда" упали на дом в Днепровском районе столицы и повлекли за собой пожар.
- В Воздушных Силах поведали детали этой атаки. После полуночи российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами Shahed-136/131, направившимися на Киевщину.