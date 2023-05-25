В ночь на 25 мая в Украине объявили воздушную тревогу. Враг атаковал территорию страны дронами-камикадзе, сообщает 24 Канал.

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Во Львовской области раздались взрывы

Журналисты 24 Канала информируют, что во Львовской области прогремели несколько взрывов. Вероятно, работает ПВО.

Местные телеграм-каналы информируют об отличной работе украинских защитников во Львовской области.

Враг атаковал Львовщину "Шахедами"

В ночь на 19 мая оккупанты также атаковали Львовскую область дронами-камикадзе, однако Воздушные Силы уничтожили все враждебные цели.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что над Львовской областью в ночь на 19 мая было сбито 5 ударных дронов типа "Шахед". К счастью, от обломков сбитых БПЛА никто не пострадал.

В промежутке между 03:00 и 05:00 защитники с ДК "Запад" уничтожили над Львовской областью 5 боевых дронов "Шахедов". Еще один ликвидировали над другой областью на западе Украины,

– заявил Козицкий.

В ОВА призвали не игнорировать сигналы тревоги, поскольку враг усиливает массированные атаки именно ночью. Также Козицкий поблагодарил силы ПВО за успешную работу.

Почему враг атакует ночью

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что враг атакует ночью по нескольким причинам. Во-первых, россияне пытаются истощить терпение украинцев, а во-вторых, ночью труднее выследить враждебные цели, поэтому россияне пытаются такими атаками поразить системы и средства ПВО.

"Мы видим попытку (врага – 24 Канал) действительно истощить терпение украинцев, украинскую систему противовоздушной обороны. Потому что действительно ночью немного труднее проявлять цели", – пояснила Гуменюк.

Также Гуменюк добавила, что оккупанты пытаются внести раскол в общество в ожидании того же активного развития событий на линии фронта. Россияне пытаются расшатать общее внутреннее положение в нашем государстве.

Представительница ОК "Юг" напомнила, что схожие действия врага нам уже приходилось переживать. В частности, когда все ожидали увольнения Херсона.