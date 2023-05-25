У ніч проти 25 травня в Україні оголосили повітряну тривогу. Ворог атакував територію країни дронами-камікадзе, повідомляє 24 Канал.

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На Львівщині пролунали вибухи

Журналісти 24 Каналу інформують, що у Львівській області пролунало кілька вибухів. Ймовірно, працює ППО.

Місцеві телеграм-канали інформують про відмінну роботу українських захисників на Львівщині.

Ворог атакував Львівщину "Шахедами"

У ніч проти 19 травня окупанти також атакували Львівську область дронами-камікадзе, проте Повітряні Сили знищили усі ворожі цілі.

Голова Львівської ОВА Максим Козицькій заявив, що над Львівщиною у ніч на 19 травня було збито 5 ударних дронів типу "Шахед". На щастя, від уламків збитих БпЛА ніхто не постраждав.

У проміжку між 03:00 та 05:00 захисники з ПК "Захід" знищили над Львівщиною 5 бойових дронів "Шахедів". Ще один ліквідували над іншою областю на заході України,

– заявив Козицький.

В ОВА закликали не ігнорувати сигнали тривоги, оскільки ворог посилює масовані атаки саме уночі. Також Козицькій подякував силам ППО за успішну роботу.