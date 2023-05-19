Чому росіяни почали активніше атакувати Україну саме вночі, в ефірі національного телемарафону пояснила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк. про це пише 24 Канал.

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Чому ворог активніше обстрілює Україну вночі

Ми вбачаємо спробу (ворога – 24 Канал) дійсно виснажити терпіння українців, українську систему протиповітряної оборони. Тому що дійсно, вночі трохи важче виявляти цілі,

– зазначила Гуменюк.

Також додала, що окупанти намагаються внести розкол у суспільство в очікуванні того самого активного розвитку подій на лінії фронту. Росіяни пробують розхитати загальний внутрішній стан у нашій державі.

Представниця ОК "Південь" нагадала, що схожі дії ворога нам вже доводилося переживати. Зокрема, коли всі очікували звільнення Херсону.

Коротко, що вже відомо про нічну атаку агресора