Про це заявив голова КМВА Сергій Попко. Посадовець підкреслив, що це вже десята повітряна атака на столицю у травні.

Зверніть увагу На Заході загроза атаки "Шахедами": на околицях Києва і в Кривому Розі чули вибухи

Фантастичний результат від сил ППО

За попередніми даними, росіяни знову запускали іранські дрони-камікадзе. При цьому запуски здійснювали з невеликими інтервалами. Такими діями ворог хоче виснажити сили ППО, однак наші воїни вкотре продемонстрували фантастичний результат і знищили всі дрони, які летіли у напрямку столиці.

Такою тактикою ворог намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Не дочекаються! Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено,

– заявив Попко.

Головне про нічну атаку по Україні

Пізно ввечері 18 травня Україною ширилася тривога. Спершу причинами були загроза балістики для Півдня та загроза дронів для Півночі, однак майже всю ніч по всіх областях було неспокійно.

По південних регіонах ворог, ймовірно, випустив крилаті ракети "Калібр". Повідомлень про влучання немає.

Вибухи пролунали і в Кривому Розі. Чи це прильоти, чи сили ППО – невідомо.

Про вибухи також повідомляли в Чернігівській, Волинській, Миколаївській, Одеській та Львівській областях. Однак коментарів від представників влади станом на 4:45 немає.