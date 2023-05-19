Об этом заявил глава КМВА Сергей Попко. Чиновник подчеркнул, что это уже десятая воздушная атака на столицу в мае.

Обратите внимание На Западе угроза атаки "Шахедами": в окрестностях Киева и в Кривом Роге слышали взрывы

Фантастический результат от сил ПВО

По предварительным данным, россияне снова запускали иранские дроны-камикадзе. При этом запуски производились с небольшими интервалами. Такими действиями враг хочет истощить силы ПВО, однако наши воины в очередной раз продемонстрировали фантастический результат и уничтожили все летевшие в направлении столицы дроны.

Такой тактикой враг пытается истощить наше ПВО, а также психологически влиять на гражданское население. Не дождутся! Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены,

– заявил Попко.

Главное о ночной атаке по Украине

Поздним вечером 18 мая по Украине ширилась тревога. Сначала причинами были угроза баллистики для Юга и угроза дронов для Севера, однако почти всю ночь по всем областям было неспокойно.

По южным регионам враг, вероятно, выпустил крылатые ракеты "Калибр". Сообщений о попадании нет.

Взрывы раздались и в Кривом Роге. Или это прилеты, или силы ПВО – неизвестно.

О взрывах также сообщалось в Черниговской, Волынской, Николаевской, Одесской и Львовской областях. Однако комментариев от представителей власти на 4:45 нет.