Почему россияне начали активнее атаковать Украину именно ночью, в эфире национального телемарафона объяснила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, об этом пишет 24 Канал.

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Почему враг активнее обстреливает Украину ночью

Мы видим попытку (врага – 24 Канал) действительно истощить терпение украинцев, украинскую систему противовоздушной обороны. Потому что действительно, ночью немного труднее обнаруживать цели,

– отметила Гуменюк.

Также добавила, что оккупанты пытаются внести раскол в общество в ожидании того же активного развития событий на линии фронта. Россияне пытаются расшатать общее внутреннее положение в нашем государстве.

Представительница ОК "Юг" напомнила, что похожие действия врага нам уже приходилось переживать. В частности, когда все ожидали освобождения Херсона.

Коротко, что уже известно о ночной атаке агрессора