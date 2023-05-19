Как оказалось, оккупанты выпустили по Украине "Калибры". Однако большинство вражеских целей было уничтожено. Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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По словам Гуменюк, россияне ночью выпустили "Калибры", но три ракеты – были уничтожены над Николаевщиной.
К сожалению, есть попадание в частное промышленное предприятие в Кривом Роге. В результате этого пострадала женщина.
Она не в критическом состоянии, у нее ранение, но ей оказана медицинская помощь. Сейчас она в хорошем состоянии,
– отметила Гуменюк.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что этой ночью несколько взрывов раздалось в Кривом Роге. Враг ударил по частному промышленному предприятию. Пострадала 64-летняя женщина – ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
"Есть существенные разрушения цехов, уничтоженное оборудование. Сразу несколько зданий загорелись. В одном из них спасатели до сих пор тушат огонь", – рассказал глава региона.
Кроме этого, из-за вражеской атаки пожар возник и в четырехэтажном админздании – его уже потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина – он будет лечиться дома.
Последствия ракетной атаки в Кривом Роге / фото Сергея Лысака
Ночная атака Украины 19 мая: все, что известно
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