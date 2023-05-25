В Україні повітряну тривогу оголосили 24 травня близько о 23:30. Спочатку сирени пролунали у Чернігівській області, а згодом поширилися й на інші північні області, повідомляє 24 Канал.

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Київ атакували "Шахедами"

У мережі повідомляють, що на Київщині лунають потужні вибухи. Місцева влада запевнила, що українські захисники працюють над знищенням ворожих дронів.

В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– повідомили у КМВА.

В Офісі Президента також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.