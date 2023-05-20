Про це 24 Каналу розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. За його словами, сили ППО успішно справляються з повітряними цілями, але, на жаль, уламки дронів-камікадзе та ракет падають на цивільні об’єкти.

Дивіться також Росіяни дронами атакували Київ: спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки

Падіння уламків неминуче

Росіяни намагаються вразити засоби протиповітряної оборони, які Україні надав Захід. Вони бачать, що робота їхніх "Шахедів", крилатих та балістичних ракет виявилась марною. Україна потужно посилила свою ППО.

"Це звучить банально, але потрібно про це нагадати – якщо ракету збивають в повітрі, то вона не розпадається на молекули, а уламками летить на землю. Чому збивають над столицею? Сили оборони не можуть зустрічати ракети та "Шахеди" на кордоні, адже ППО має бути зосереджено навколо важливих об’єктів, а таким об’єктом є Київ", – заявив Шаманов.

Михайло Шаманов про чергову атаку дронами-камікадзе на Київ: дивитись відео

Речник КМВА нагадав, як змінювались цілі повітряних атак ворога. Спочатку вони атакували об’єкти критичної інфраструктури, щоб залишити українців без світла, газу, тепла, води й навіть каналізації, але їм це не вдалось. Потім заявляли, що будуть атакувати так звані "центри прийняття рішень", які розташовані у столиці.

Що відомо про атаку 20 травня