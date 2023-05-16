З шести літаків МіГ-31К окупанти випустили 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Важливо Гіперзвукові ракети "Кинджал": скільки їх у Росії та чи можна їх приборкати

Усі ракети знищені

Крім "Кинджалів", запустили 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та 3 ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Загалом 18 ракет – ППО знищила усі.

Росіяни атакували з північного, південного та східного напрямків. Також запускали ударні дрони типу Shahed-136/131 та проводили повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10" й Supercam. З цими об'єктами ППО теж справилась.



Збиті ракети вночі 16 травня / Інфографіка Головнокомандувача ЗСУ

Що треба знати про ракету "Кинджал"

Росіяни вихваляються, що "Кинджал" – одна з найновітніших їхніх розробок. Ця зброя здатна знищувати бойові кораблі НАТО, системи протиракетної оборони та наземні об’єкти.

Ракету запускають з літаків-носіїв.

"Кинджал" складно перехопити , тому що вона летить із гіперзвуковою швидкістю, яка в 10 разів вище швидкості звуку. Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів – приблизно до 12000 кілометрів на годину.

, тому що вона летить із гіперзвуковою швидкістю, яка в 10 разів вище швидкості звуку. Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів – Крім того, вона може маневрувати у польоті, а перед вибухом здатна пробивати будь-яку броню.

Раніше наші сили ППО не могли перехопити таку ракету. Однак вночі 4 травня українська ППО вперше збила "не имеющую аналогов" ракету Х-47 "Кинджал" у небі Київщини.



Характеристики ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу