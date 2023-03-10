Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, Росія має ще близько 40 ракет "Кинджал". Однак вони також можуть їх виготовляти – по 1 або 2 на місяць.

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"Кинджал" називають покращеним "Іскандером". Якихось проблем у їхньому виробництві в Росії немає. 1 – 2 на місяць можуть робити. Минулого року фіксували тенденцію, що росіяни дуже мало "Кинджалів" вистріляли – близько 16. І так само близько 16 виготовили і поставили на склади,

– зазначив Киричевський.

Як боротися з "Кинджалами"

Як наголосив Киричевський, наявними системами ППО та ПРО Україна не зможе збивати ці ракети. Та й надзвичайно сумнівно, що найближчим часом Київ отримає такі протиракетні комплекси, які здатні боротися з "Кинджалами".

Наразі ще ніхто у світі не збивав гіперзвукову ракету. Теоретично це можливо зробити завдяки американському комплексу THAAD. Однак він дуже дефіцитний і дорогий. Саудівська Аравія хотіла придбати такі комплекси: 7 батарей коштуватимуть 15 мільярдів доларів, а терміни передачі – 2027 – 2030 роки.

Як Україна може боротися з російськими "Кинджалами": дивіться відео

Натомість є способи боротися з "Кинджалами". Їх запускають з літаків МіГ-31К, які в Росії припинили виробляти ще в 1994 році. Зараз окупанти мають всього 10 – 12 таких літаків.

Для запуску 6 "Кинджалів" росіяни мусили використати половину наявних МіГ-31К. Ресурс планера та інших запчастин не гумовий. Також "бавовна" на якомусь з аеродромів суттєво зменшила б потужності росіян для запуску "Кинджалів",

– зауважив Киричевський.

Інколи звучать ідеї розбомбити потужності виробництва російських ракет. Але це досить сумнівний варіант. Так, Росія запустила понад 5 тисяч ракет по Україні. Але фактично нічого не зробила ні з енергетикою, ні з промисловістю тощо.

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