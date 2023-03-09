Ворог запустив ракети Х-101, Х-59, "Кинджали" та інші. Українські сили ППО спрацювали на відмінно та збили багато російських цілей.
Важливо 19 повітряних цілей: Гуменюк розповіла про збиті російські ракети на Півдні
Скільки ракет запустили по Україні
Так, окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування:
- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
- 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".
ППО спрацювала на відмінно
Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе.
Знищені повітряні цілі / статистика Валерія Залужного
Масована ракетна атака України 9 березня: що відомо
На Харківщині окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Попередньо, по області було зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є двоє постраждалих. У Харкові є влучання в цивільний об'єкт.
Наталія Гуменюк повідомила про влучання в об’єкти інфраструктури на Кіровоградщині, Одещині, Вінниччині і Криворіжжі.
Також окупанти цієї ночі атакували 3 ДТЕК. Попередньо, обійшлось без постраждалих. Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. Зараз там розбирають завали, під якими можуть бути ще люди.
Станом на 9:20 ранку відомо, що кількість загиблих внаслідок падіння ракети у Золочівському районі зросла до п'яти.
Через нічну атаку в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. Наразі діють погодинні екстрені відключення.
Окрім цього, ворог атакував Дніпровський, Павлоградський, Криворізький та Нікопольський райони на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, дві – постраждали. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства.
У Голосіївському районі Києва є влучання в об’єкт інфраструктури. У Святошинському районі 2 людей госпіталізували. Наразі за допомогою звернулися 3 людей.