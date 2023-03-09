Ворог запустив ракети Х-101, Х-59, "Кинджали" та інші. Українські сили ППО спрацювали на відмінно та збили багато російських цілей.

Важливо 19 повітряних цілей: Гуменюк розповіла про збиті російські ракети на Півдні

Так, окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування:

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе.



Знищені повітряні цілі / статистика Валерія Залужного

На Харківщині окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Попередньо, по області було зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є двоє постраждалих. У Харкові є влучання в цивільний об'єкт.

Наталія Гуменюк повідомила про влучання в об’єкти інфраструктури на Кіровоградщині, Одещині, Вінниччині і Криворіжжі.

Також окупанти цієї ночі атакували 3 ДТЕК. Попередньо, обійшлось без постраждалих. Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. Зараз там розбирають завали, під якими можуть бути ще люди.

Станом на 9:20 ранку відомо, що кількість загиблих внаслідок падіння ракети у Золочівському районі зросла до п'яти.

Через нічну атаку в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. Наразі діють погодинні екстрені відключення.

Окрім цього, ворог атакував Дніпровський, Павлоградський, Криворізький та Нікопольський райони на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, дві – постраждали. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства.