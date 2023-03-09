Загалом наша ППО знищила 19 повітряних цілей. Про це повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відомо про збиття ракет на Півдні

За словами Гуменюк, ворог розподілив ракети на дві хвилі, а також намагався відволікати українську ППО. Окупанти запускали ракети Х-22, Х-101, Х-59 і "Калібри", які спрямовані на об’єкти критичної інфраструктури.

Так, 9 ракет збили над Миколаївщиною, над Одещиною – знищили 6 ракет і один безпілотник. Також 2 ракети ліквідували над Херсонщиною.