Враг запустил ракеты Х-101, Х-59, "Кинжалы" и другие. Украинские силы ПВО сработали на отлично и сбили много российских целей.

Важно 19 воздушных целей: Гуменюк рассказала о сбитых российских ракетах на Юге

Так, оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования:

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе.



Уничтоженные воздушные цели / статистика Валерия Залужного

В Харьковской области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Предварительно, по области было зафиксировано по меньшей мере 15 прилетов ракет С-300. Есть двое пострадавших. В Харькове есть попадание в гражданский объект.

Наталья Гуменюк сообщила о попадании в объекты инфраструктуры в Кировоградской, Одесской, Винницкой областях и Криворожском районе.

Также оккупанты этой ночью атаковали 3 ДТЭК. Предварительно обошлось без пострадавших. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

В Золочевском районе Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне. Сейчас там разбирают завалы, под которыми могут находиться еще люди.

По состоянию на 9:20 утра известно, что число погибших в результате падения ракеты в Золочевском районе возросло до пяти.

Из-за ночной атаки в Одесской области повреждены несколько линий электропередач и опора. В настоящее время действуют почасовые экстренные отключения.

Кроме того, враг атаковал Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы на Днепропетровщине. Один человек погиб, двое – пострадали. Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия.