Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, країна-агресорка запустила багато різних ракет одночасно.
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На додачу окупанти несподівано використали 6 гіперзвукових ракет "Кинджал", яких у Росії доволі мало.
Окупанти мають довести, що можуть обходити українську ППО
Як зазначив Шейтельман, такі дії російських військових пов'язані з завданнями, які перед ними ставить кремлівське керівництво.
У російського генштабу стоять KPI – ключові показники, тобто який саме відсоток ракет має долетіти до цілей. Так вони мають довести, що навчилися обходити нашу ППО,
– сказав політтехнолог.
Раніше ворог завдавав ударів по території України, в основному використовуючи високоточну зброю – ракети типу "Калібр" та X-101. Під час таких атак українська ППО могла збивати понад 85% ракет.
"Бували пуски, коли ППО збивала навіть понад 90% ворожих ракет. А зараз росіяни у той самий залп додають "Кинджали", а ще – С-300, які є низькоточними, зате ми їх не можемо збивати взагалі", – розповів Шейтельман.
Він додав, що 9 березня українська ППО збила менше ніж 50% цілей.
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Росіяни формують звітність перед Кремлем
За його словами, радісні окупанти одразу ж відзвітували нагору, що, мовляв, навчилися обходити українську протиповітряну оборону.
Хоча, як зазначив Шейтельман, насправді влучань у критичні об'єкти було стільки ж, як і раніше. Всі інші ракети потрапили у житлові будинки.
"Саме на таких обстрілах росіяни формують звітність перед керівництвом, що, мовляв, у нас все виходить", – зазначив політтехнолог.
Масована ракетна атака 9 березня: коротко
- За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, 9 березня російська армія випустила по території України 81 ракету різних типів, серед них – 6 "Кинджалів" та 20 "Калібрів". Також було зафіксовано 8 випадків запуску ударних безпілотників Shahed-136/131.
- Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе.
- В американському Інституті вивчення війни наголосили, що ця атака не вплине на перебіг війни. На думку аналітиків, масована ракетна атака 9 березня мала на меті підтримувати російську державну пропаганду.