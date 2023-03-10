Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, в России есть еще около 40 ракет "Кинжал". Однако они также могут их производить – по 1 или 2 в месяц.

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"Кинжал" называют улучшенным "Искандером". Каких-либо проблем в их производстве в России нет. 1 – 2 в месяц могут делать. В прошлом году фиксировали тенденцию, что россияне очень мало "Кинжалов" выстреляли – около 16. И так же примерно 16 изготовили и поставили на склады,

– отметил Киричевский.

Как бороться с "Кинжалами"

Как отметил Киричевский, своими системами ПВО и ПРО Украина не сможет сбивать эти ракеты. Да и очень сомнительно, что в ближайшее время Киев получит такие противоракетные комплексы, которые способны бороться с "Кинжалами".

Еще никто в мире не сбивал гиперзвуковую ракету. Теоретически это можно сделать благодаря американскому комплексу THAAD. Однако он очень дефицитен и дорогой. Саудовская Аравия хотела приобрести такие комплексы: 7 батарей будут стоить 15 миллиардов долларов, а сроки передачи – 2027 – 2030 годы.

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Однако есть способы бороться с "Кинжалами". Их запускают с самолетов МиГ-31К, которые в России перестали производить еще в 1994 году. Сейчас оккупанты имеют всего 10 – 12 таких самолетов.

Для запуска 6 "Кинжалов" россияне должны были использовать половину имеющихся МиГ-31К. Ресурс планера и других запчастей не резиновый. Также "бавовна" на каком-то из аэродромов существенно уменьшила бы мощности россиян для запуска "Кинжалов",

– заметил Киричевский.

Иногда звучат идеи разбомбить мощности производства российских ракет. Но это достаточно сомнительный вариант. Так, Россия запустила более 5 тысяч ракет по Украине. Но фактически ничего не сделала ни с энергетикой, ни с промышленностью.

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