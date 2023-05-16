Из шести самолетов МиГ-31К оккупанты выпустили 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Важно Гиперзвуковые ракеты "Кинжал": сколько их в России и можно ли их обуздать

Все ракеты уничтожены

Кроме "Кинжалов", запустили 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и 3 ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). В общей сложности 18 ракет – ПВО уничтожило все.

Русские атаковали с северного, южного и восточного направлений. Также запускали ударные дроны типа Shahed-136/131 и проводили воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – "Орлан-10" и Supercam. С этими объектами ПВО тоже справилось.



Сбитые ракеты ночью 16 мая / Инфографика Главнокомандующего ВСУ

Что нужно знать о ракете "Кинжал"

Россияне хвастаются, что "Кинжал" – одна из новейших их разработок. Это оружие способно уничтожать боевые корабли НАТО, системы противоракетной обороны и наземные объекты.

Ракету запускают с самолетов-носителей.

"Кинжал" сложно перехватить , потому что она летит с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука. Максимальная скорость "Кинжала" – 10 Махов – примерно до 12 000 километров в час.

, потому что она летит с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука. Максимальная скорость "Кинжала" – 10 Махов – Кроме того, он может маневрировать в полете, а перед взрывом способен пробивать любую броню.

Раньше наши силы ПВО не могли перехватить такую ракету. Однако ночью 4 мая украинская ПВО впервые сбила "не имеющую аналогов" ракету Х-47 "Кинжал" в небе Киевщины.



Характеристики ракеты "Кинжал" / Инфографика 24 Канала