Оккупанты выступили по Украине сразу 6 ракет "Кинжал", которые способны нести самолеты МиГ-31К Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что этих ракет в России не так много, как других, пишет 24 Канал.
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Россия имеет около 40 ракет типа "Кинжал"
Юсов заметил, что интервалы между вражескими обстрелами увеличились, и в ближайшее время врагу вряд ли удастся восстановить предварительную интенсивность атак.
Если мы говорим о "Кинжалах", то речь о десятках. Этого вооружения (в России – 24 Канал) не так много, как устаревших систем С-300, которых у них тысячи. Здесь речь идет, скажем, о более чем 40,
– сказал Юсов.
По его словам, российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие", и интервал между обстрелами в месяц связан с тем, что россияне пытаются наверстать расходы боеприпасов из-за производства, но производить в должном количестве они не могут.
"Калибров" у них осталось 7% от количества (бывшего – 24 Канал) в начале полномасштабной агрессии. Не могут они (направить – 24 Канал) даже из-за производства тех затрат", – заявил Юсов.
Представитель ГУР МО отметил, что российские военные при ударе по Украине использовали месячный объем производства ракет.
"Его (сегодняшний обстрел – 24 Канал) нельзя назвать беспрецедентным, разве что из-за количества использованных "Кинжалов" – она самая большая среди других обстрелов. Но были и более массированные ракетные удары, и интервалы между ними были значительно меньше", – сказал Юсов.
Массированная атака 9 марта: что известно
- Российские войска ночью совершили массированный ракетный обстрел Украины. Были зафиксированы обстрелы в Киеве, Житомире, Одессе, Харькове, Львовской и Днепропетровской областях.
- В столице сообщается о трех пострадавших, а во Львовской области пять человек погибли при обстреле жилого района. Также была зафиксирована одна гибель и два раненых в Днепропетровской области.
- По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российская армия выпустила 81 ракету разного типа на территорию Украины, включая шесть "Кинжалов" и 20 "Калибров". Также было зафиксировано восемь случаев запуска ударных беспилотников Shahed-136/131.