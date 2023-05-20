Так, українські захисники знищили 20 дронів-камікадзе. Також було ліквідовано розвідувальний БпЛА.

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ЗСУ потужно знищили ворожі дрони

Після опівночі 20 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину. Усі ворожі цілі – знищено.

Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено два ударні дрони типу "Shahed", а на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".

Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.

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