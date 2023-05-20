Так, українські захисники знищили 20 дронів-камікадзе. Також було ліквідовано розвідувальний БпЛА.
Важливо Вночі росіяни випустили на Київ дрони: пошкодили багатоповерхівки та авто
ЗСУ потужно знищили ворожі дрони
Після опівночі 20 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину. Усі ворожі цілі – знищено.
Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено два ударні дрони типу "Shahed", а на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".
Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.
Нічна атака України 20 травня: що відомо
- Вночі 20 травня кияни чули вибухи – працювала ППО.
- Згодом стало відомо, що внаслідок падіння уламків у Києві виникла пожежа на даху багатоповерхової будівлі.
- Мер Віталій Кличко повідомив, що загоряння сталося внаслідок падіння уламків в Дніпровському районі столиці.
- У КМВА розповіли, що відбувається локалізація пожежі площею приблизно 80м2 на даху багатоповерхової будівлі в Дніпровському районі міста, яка виникла внаслідок падіння уламків. Інформація щодо потерпілих поки не надходила.
- Також було зафіксовано падіння уламків на кількох вулицях у Дарницькому та Солом’янському районах Києва.
- У КМВА зазначили, що всі виявлені повітряні цілі були знищені силами й засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено.
- Після цього оприлюднили наслідки. Так, унаслідок падіння уламків у Дніпровському районі було загоряння житлового будинку. У Дарницькому пошкоджені будівлі СТО та припарковані авто. У Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку. У Соломʼянському пошкоджені дорожнє покриття й автотранспорт.