У КМВА повідомили, що вночі росіяни здійснили масовану атаку дронами. За попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed".
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Сили ППО збили всі цілі
У КМВА повідомили, що сили ППО збили усі ворожі цілі. Жоден "Шахід" не прилетів по цілі. Згодом про кількість і тип БпЛА проінформують у зведеннях Генштабу та Повітряних сил.
Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено!,
– повідомили в КМВА.
Внаслідок падіння уламків у Києві почались пожежі
Проте, на жаль, в результаті падіння уламків у 4 районах столиці спалахнули пожежі:
- У Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. На щастя, минулося без жертв;
- У Дарницькому районі пошкодження будівлі СТО й припаркованих авто;
- В Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;
- У Соломʼянському районі загорілись дорожнє покриття і автотранспорт.