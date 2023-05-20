У КМВА повідомили, що вночі росіяни здійснили масовану атаку дронами. За попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed".

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Сили ППО збили всі цілі

У КМВА повідомили, що сили ППО збили усі ворожі цілі. Жоден "Шахід" не прилетів по цілі. Згодом про кількість і тип БпЛА проінформують у зведеннях Генштабу та Повітряних сил.

Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено!,

– повідомили в КМВА.

Внаслідок падіння уламків у Києві почались пожежі

Проте, на жаль, в результаті падіння уламків у 4 районах столиці спалахнули пожежі: