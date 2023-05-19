Про роботу ППО повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, розшифрувавши абревіатуру, як "Потужна підтримка області".

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Лисак лаконічно написав "-2". Він не уточнив, про що саме мовиться, але, ймовірно, про ворожі дрони.

Зазначимо, повітряна тривога у Дніпропетровській області тривала з 21:25 до 21:41. У Нікополі сирени почали лунали з 22:17.

Влучання на Дніпропетровщині

До речі, вночі 19 травня росіяни вкотре атакували Україну. Ракети знову влучили по Дніпропетровщині. Лисак підтвердив, що кілька вибухів пролунало у Кривому Розі.

Росіяни вдарили по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка – її госпіталізовано у важкому станi. Також через атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік, він лікуватиметься вдома.

Зверніть увагу! На Київщині вночі також були вибухи. У КМВА повідомили, що всі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами й засобами ППО. Ймовірно, це теж були дрони-камікадзе.