Внаслідок удару було пошкоджено пожежну частину. Також відомо про одного постраждалого.

Важливо Пуски дронів та ракет, влучання у Кривому Розі: все, що відомо про масовану атаку 19 травня

Голова ДСНС Сергій Крук оприлюднив відео, на якому можна побачити жахливі наслідки ракетного удару на Дніпропетровщині. Так, було пошкоджено пожежну частину.

На кадрах видно, що вікна у будівлі вибило, а середині все пошкоджено – посипались стеля та стіни.

Чергова ніч та черговий ракетний терор росіян. На Дніпропетровщині пошкоджено пожежну частину. Постраждав рятувальник,

– розповів Крук.

Очільник ДСНС вкотре наголосив, що Росія – держава терористка.

Через російську атаку пожежа виникла у чотириповерховій адмінбудівлі – її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік – він лікуватиметься вдома.

Також є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь.

Вночі 19 травня кілька вибухів пролунало у Кривому Розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Внаслідок цього постраждала 64-річна жінка – її госпіталізували у важкому станi.

Зверніть увагу! 19 травня російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі. Зафіксовано пуски 22 "Шахедів" та 6 "Калібрів".

Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" Повітряних сил ЗСУ знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів.