О работе ПВО сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, расшифровав аббревиатуру, как "Мощная поддержка области".

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Лисак лаконично написал "-2". Он не уточнил, о чем именно говорится, но, вероятно, о вражеских дронах.

Отметим, воздушная тревога в Днепропетровской области продолжалась с 21.25 до 21.41. В Никополе сирены начали раздаваться с 22:17.

Попадания на Днепропетровщине

Кстати, ночью 19 мая россияне в очередной раз атаковали Украину. Ракеты снова попали по Днепропетровщине. Лисак подтвердил, что несколько взрывов раздалось в Кривом Роге

Россияне ударили по частному промышленному предприятию. Пострадала 64-летняя женщина – она госпитализирована в тяжелом состоянии. Также из-за атаки пожар возник и в четырехэтажном админздании. Легкие ранения получил 45-летний мужчина, он будет лечиться дома.

Обратите внимание! В Киевской области ночью также были взрывы. В КМВА сообщили, что все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. Вероятно, это тоже были дроны-камикадзе.