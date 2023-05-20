Об этом 24 Каналу рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов. По его словам, силы ПВО успешно справляются с воздушными целями, но, к сожалению, обломки дронов-камикадзе и ракет падают на гражданские объекты.

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Падение обломков неизбежно

Россияне пытаются поразить средства противовоздушной обороны, предоставленные Украине Западом. Они видят, что работа их "Шахедов", крылатых и баллистических ракет оказалась бесполезной. Украина мощно усилила свою ПВО.

"Это звучит банально, но нужно об этом напомнить – если ракету сбивают в воздухе, то она не распадается на молекулы, а обломками летит на землю. Почему сбивают над столицей? Силы обороны не могут встречать ракеты и "Шахеды" на границе, ведь ПВО должно быть сосредоточено вокруг важных объектов, а таким объектом является Киев", – заявил Шаманов.

Михаил Шаманов об очередной атаке дронами-камикадзе на Киев: смотреть видео

Представитель КГВА напомнил, как изменялись цели воздушных атак врага. Сначала они атаковали объекты критической инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без света, газа, тепла, воды и даже канализации, но им это не удалось. Затем заявляли, что будут атаковать так называемые "центры принятия решений", расположенные в столице.

Что известно об атаке 20 мая