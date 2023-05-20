Призываем жителей Киева и области оставаться в укрытиях и не покидать их. Это касается и тех регионов, где раздаются воздушные тревоги. Будьте осторожны и берегите себя.

Смотрите также На Днепропетровщине во время тревоги ПВО сбила 2 цели

Что известно об атаке дронами

02:16 По словам Сергея Попко, предварительно зафиксировали падение обломков на нескольких улицах в Дарницком и Соломенском районах. Что касается пострадавших и повреждений, информация уточняется.

01:56 Сергей Попко актуализировал данные по ситуации в городе. По его словам, происходит локализация пожара площадью около 80 квадратных метров.

01:43 Виталий Кличко уточнил информацию. По его словам, пожар вспыхнул на крыше 9-этажки в одном из ЖК в Днепровском районе. Что касается пострадавших, то соответствующая информация не поступала. На месте работают все службы.

01:35 мэр Виталий Кличко отметил, что зафиксировали возгорание в результате падения обломков в Днепровском районе. Туда уже отправились все необходимые службы. Подробностями мэр Киева пообещал поделиться впоследствии.

01:33 Сергей Попко отметил, что в результате падения обломков вспыхнул пожар на крыше многоэтажки в одном из районов Киева. На месте работают все необходимые службы. Жителей еще раз призывают не покидать укрытий.

01:18 в КГВА подтвердили, что работает ПВО. Жителей призывали сохранять спокойствие и находиться в укрытиях отбоя.

01:15 Monitor сообщает, что ПВО работает и в самом Киеве.

01:07 Monitor обратился к жителям Левого берега Киева. Их призывали быть внимательными.

00:51 глава КГВА Сергей Попко добавил, что воздушная тревога продолжается. Он также отметил, что вокруг воздушного пространства столицы работает ПВО.

00:49 в Киевской ОВА отметили, что атака сохраняется дронами. В области работают силы ПВО.

Позаботьтесь о собственной безопасности – оставайтесь в укрытиях. Соблюдайте информационную тишину – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников!

– призывали жильцов.

00:45 мониторинговый канал Monitor сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

00:41 воздушная тревога начала раздаваться в Киеве.

00:27 сирены раздались в Киевской области, а минуту до этого – в Черниговской области.

Важно! Во время воздушной тревоги вы обязаны находиться либо в укрытии, либо хотя бы соблюдать правила двух стен. Снимать на фото и видео работу ПВО – не только безрассудно, но и крайне опасно. Помните, что возможно падение обломков. Напомним, что осенью мужчина в Киевской области вышел на балкон, чтобы взглянуть на работу ПВО, и ему сбитой ракетой снесло голову.

Отметим, что ночь против 19 мая тоже была неспокойной. Россияне атаковали Украину как ракетами "Калибр", так и дронами-камикадзе.

Сколько воздушных целей сбили 19 мая

В Воздушных силах отметили, что враг атаковал Украину с северного и юго-восточного направлений. Для этого использовали ударные дроны "Шахед" и крылатые ракеты "Калибр". Последние запустили с кораблей в Черном море.

Всего запустили 22 иранских "мопеда" и 6 ракет. На протяжении ночи нашим силам ПВО удалось сбить три "Калибра" и 16 БПЛА.