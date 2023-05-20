Позаботьтесь о собственной безопасности – оставайтесь в укрытиях. Соблюдайте информационную тишину – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников! – призывали жильцов.
Важно! Во время воздушной тревоги вы обязаны находиться либо в укрытии, либо хотя бы соблюдать правила двух стен. Снимать на фото и видео работу ПВО – не только безрассудно, но и крайне опасно. Помните, что возможно падение обломков. Напомним, что осенью мужчина в Киевской области вышел на балкон, чтобы взглянуть на работу ПВО, и ему сбитой ракетой снесло голову.
Отметим, что ночь против 19 мая тоже была неспокойной. Россияне атаковали Украину как ракетами "Калибр", так и дронами-камикадзе.
Сколько воздушных целей сбили 19 мая
В Воздушных силах отметили, что враг атаковал Украину с северного и юго-восточного направлений. Для этого использовали ударные дроны "Шахед" и крылатые ракеты "Калибр". Последние запустили с кораблей в Черном море.