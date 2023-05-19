Ночью 19 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога. Сначала сирены известили об угрозе на Востоке страны, а затем прозвучали на всей территории Украины.
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В Воздушных Силах рассказали детали атаки
Враг атаковал территорию Украины по нескольким направлениям. С северного и юго-восточного направлений россияне запустили дроны-камикадзе, а с кораблей в Черном море – атаковали крылатыми ракетами типа "Калибр".
По информации Воздушных Сил ВСУ, были зафиксированы пуски 6 крылатых ракет и 22 "Шахедов". Силы и средства противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" уничтожили 16 дронов-камикадзе и 3 "Калибра".
Украинские защитники отбили вражескую атаку / Инфографика Воздушных Сил ВСУ
К сожалению, не все воздушные цели удалось сбить. Одна из вражеских ракет попала в промышленное предприятие в Кривом Роге в Днепропетровской области. В результате российской атаки ранения получила женщина, но ее состояние не критическое. Сейчас на месте обстрела работают спасатели, которые ликвидируют пожар на предприятии.
Вражеская атака 19 мая: что известно
- В ночь на 19 мая в Украине несколько часов длилась воздушная тревога. Сначала сирены включили в восточных областях, а затем и во всех других регионах.
- Жители разных регионов сообщали о взрывах. В частности, слышали их в Кривом Роге, а в Киевской области местные власти сообщали о работе ПВО.
- Впоследствии глава КГВА Сергей Попко заявил, что Киевскую область атаковали "Шахедами". По его словам, украинские защитники неба уничтожили все воздушные цели, которые летели на Киев.
- Мощные взрывы раздавались и во Львовской области. Россияне также пытались атаковать западный регион дронами-камикадзе. Мэр города сообщил, что с 4 до 5 утра жители могли слышать звуки взрывов, однако это была работа систем ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших.
- В ВСУ объяснили, что постоянными ночными атаками враг пытается истощить системы ПВО, поскольку ночью сбивать воздушные цели гораздо сложнее. Кроме того, враг пытается расколоть общество и расшатать общее внутреннее состояние государства постоянными атаками.