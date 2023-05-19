Ночью 19 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога. Сначала сирены известили об угрозе на Востоке страны, а затем прозвучали на всей территории Украины.

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Враг атаковал территорию Украины по нескольким направлениям. С северного и юго-восточного направлений россияне запустили дроны-камикадзе, а с кораблей в Черном море – атаковали крылатыми ракетами типа "Калибр".

По информации Воздушных Сил ВСУ, были зафиксированы пуски 6 крылатых ракет и 22 "Шахедов". Силы и средства противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" уничтожили 16 дронов-камикадзе и 3 "Калибра".



Украинские защитники отбили вражескую атаку / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

К сожалению, не все воздушные цели удалось сбить. Одна из вражеских ракет попала в промышленное предприятие в Кривом Роге в Днепропетровской области. В результате российской атаки ранения получила женщина, но ее состояние не критическое. Сейчас на месте обстрела работают спасатели, которые ликвидируют пожар на предприятии.

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