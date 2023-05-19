Вночі 19 травня Україною почала ширитися повітряна тривога. Спочатку сирени сповістили про загрозу на Сході країни, а згодом пролунали на всій території України.

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У Повітряних Силах розповіли деталі атаки

Ворог атакував територію України з декількох напрямків. З північного та південно-східного напрямків росіяни запустили дрони-камікадзе, а з кораблів у Чорному морі – атакували крилатими ракетами типу "Калібр".

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ було зафіксовано пуски 6 крилатих ракет та 22 "Шахедів". Сили та засоби протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" знищили 16 дронів-камікадзе та 3 "Калібри".



Українські захисники відбили ворожу атаку / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

На жаль, не всі повітряні цілі вдалося збити. Одна з ворожих ракет влучила у промислове підприємство у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Унаслідок російської атаки поранення отримала жінка, але її стан не критичний. Зараз на місці обстрілу працюють рятувальники, які ліквідують пожежу на підприємстві.

Ворожа атака 19 травня: що відомо