Закликаємо мешканців Києва та області залишатися в укриттях і не покидати їх. Це стосується також тих регіонів, де лунають повітряні тривоги. Будьте обережними та бережіть себе.
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Що відомо про атаку дронами
Подбайте про власну безпеку – залишайтеся в укриттях. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників!
– закликали мешканців.
Важливо! Під час повітряної тривоги ви зобов'язані перебувати або в укритті, або бодай дотримуватися правила двох стін. Натомість знімати на фото та відео роботу ППО – не лише нерозважливо, а й вкрай небезпечно. Пам'ятайте, що може бути падіння уламків. Нагадаємо, що восени чоловік на Київщині вийшов на балкон, щоб глянути на роботу ППО, і йому збитою ракетою знесло голову.
Зауважимо, що ніч проти 19 травня також була неспокійною. Росіяни атакували Україну як ракетами "Калібр", так і дронами-камікадзе.
Скільки повітряних цілей збили 19 травня
У Повітряних силах зазначили, що ворог атакував Україну з північного та південно-східних напрямків. Для цього використали ударні дрони "Шахед" та крилаті ракети "Калібр". Останні запустили з кораблів у Чорному морі.
Загалом запустили 22 іранські "мопеди" та 6 ракет. Упродовж ночі нашим силам ППО вдалося збити три "Калібри" та 16 БпЛА.