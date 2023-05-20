Закликаємо мешканців Києва та області залишатися в укриттях і не покидати їх. Це стосується також тих регіонів, де лунають повітряні тривоги. Будьте обережними та бережіть себе.

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Що відомо про атаку дронами

01:43 Віталій Кличко уточнив інформацію. За його словами, пожежа спалахнула на даху 9-поверхівки в одному з ЖК у Дніпровському районі. Що стосується постраждалих, то відповідної інформації не надходило. На місці працюють усі служби.

01:35 міський голова Віталій Кличко зазначив, що зафіксували загоряння внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі. Туди вже вирушили всі необхідні служби. Подробицями мер Києва пообіцяв поділитися згодом.

01:33 Сергій Попко зазначив, що внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки в одному з районів Києва. На місці працюють усі необхідні служби. Мешканців вкотре закликають не покидати укриттів.

01:18 у КМВА підтвердили, що працює ППО. Мешканців закликали зберігати спокій і перебувати в укриттях до відбою.

01:15 Monitor повідомляє, що ППО працює і в самому Києві.

01:07 Monitor звернувся до мешканців Лівого берега Києва. Їх закликали бути уважними.

00:51 глава КМВА Сергій Попко додав, що повітряна тривога триває. Він також зазначив, що навколо повітряного простору столиці працює ППО.

00:49 у Київській ОВА зазначили, що зберігається атака дронами. В області працюють сили ППО.

Подбайте про власну безпеку – залишайтеся в укриттях. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників!

– закликали мешканців.

00:45 моніторинговий канал Monitor повідомив, що на Київщині працює ППО.

00:41 повітряна тривога почала лунати у Києві.

00:27 сирени залунали на Київщині, а хвилину до того – на Чернігівщині.

Важливо! Під час повітряної тривоги ви зобов'язані перебувати або в укритті, або бодай дотримуватися правила двох стін. Натомість знімати на фото та відео роботу ППО – не лише нерозважливо, а й вкрай небезпечно. Пам'ятайте, що може бути падіння уламків. Нагадаємо, що восени чоловік на Київщині вийшов на балкон, щоб глянути на роботу ППО, і йому збитою ракетою знесло голову.

Зауважимо, що ніч проти 19 травня також була неспокійною. Росіяни атакували Україну як ракетами "Калібр", так і дронами-камікадзе.

Скільки повітряних цілей збили 19 травня

У Повітряних силах зазначили, що ворог атакував Україну з північного та південно-східних напрямків. Для цього використали ударні дрони "Шахед" та крилаті ракети "Калібр". Останні запустили з кораблів у Чорному морі.

Загалом запустили 22 іранські "мопеди" та 6 ракет. Упродовж ночі нашим силам ППО вдалося збити три "Калібри" та 16 БпЛА.