Перші сирени пролунали у Києві та області о 23:41. Тривогу також оголосили на Півдні країни, повідомляє 24 Канал.

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У середу, 24 травня, вже оголошували повітряну тривогу у частині регіонів. Спершу про загрозу попередили на Півдні, в Центрі та Сході країни, а потім і в інших областях. Тривога тривала протягом години – з 12:17 до 13:27.

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