Перші сирени пролунали у Києві та області о 23:41. Тривогу також оголосили на Півдні країни, повідомляє 24 Канал.
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У середу, 24 травня, вже оголошували повітряну тривогу у частині регіонів. Спершу про загрозу попередили на Півдні, в Центрі та Сході країни, а потім і в інших областях. Тривога тривала протягом години – з 12:17 до 13:27.
Атака "Шахедами" 23 травня: що відомо
- Уночі 23 травня у деяких областях України лунала повітряна тривога. Як стало відомо згодом, ворог запустив "Шахеди".
- У Повітряному командуванні "Південь" підтвердили, що вночі 23 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131".
- У Повітряних силах заявили, що вночі на різних напрямках знищено 6 ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР".