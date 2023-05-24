Перші сирени пролунали у Києві та області о 23:41. Тривогу також оголосили на Півдні країни, повідомляє 24 Канал.

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00:44 Тривога поширилася на Захід – на Хмельницьку та Рівненську області.

00:41 Місцеві жителі повідомляють про вибухи у Чернігівській та Миколаївській областях. Ймовірно – працює ППО.

00:38 У мережі повідомляють, що ворог запустив 2 групу дронів-камікадзе з району аеродрому "Сеща", що у Брянській області.

00:21 Влада Київщини повідомила, що ворог атакував область "Шахедами". У місті вже працюють сили ППО.

00:14 Тривога шириться – сирени увімкнули у Житомирській та Миколаївській областях.

23:59 Повітряна тривога поширилася й на Кіровоградську область.

23:57 Голова Офісу Президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнал тривоги.

23:47 Тривога поширилася й на Херсонську область.

23:45 Сирени, які сповіщають про повітряну тривогу, пролунали у Києві та області. Моніторингові групи повідомляють про можливу атаку дронами.

23:28 Тривогу оголосили у Чернігівській області.

У середу, 24 травня, вже оголошували повітряну тривогу у частині регіонів. Спершу про загрозу попередили на Півдні, в Центрі та Сході країни, а потім і в інших областях. Тривога тривала протягом години – з 12:17 до 13:27.

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