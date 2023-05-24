Первые сирены прозвучали в Киеве и области в 23.41. Тревогу также объявили на Юге страны, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Это было умышленное нападение": в Киеве из-за атаки Шахедами пострадал уникальный мобильный госпиталь

00:44 Тревога распространилась на Запад – на Хмельницкую и Ровенскую области.

00:41 Местные жители сообщают о взрывах в Черниговской и Николаевской областях. Вероятно – работает ПВО.

00:38 В сети сообщают, что враг запустил 2 группу дронов-камикадзе из района аэродрома "Сеща" в Брянской области.

00:21 Власти Киевщины сообщили, что враг атаковал область "Шахедами". В городе уже работают силы ПВО.

00:14 Тревога ширится – сирены включили в Житомирской и Николаевской областях.

23:59 Воздушная тревога распространилась и на Кировоградскую область.

23:57 Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигнал тревоги.

23:47 Тревога распространилась и на Херсонскую область. Мониторинговые группы сообщают о возможной атаке дронами.

23:45 Сирены, извещающие о воздушной тревоге, прозвучали в Киеве и области.

23:28 Тревогу объявили в Черниговской области.

В среду, 24 мая, уже объявляли воздушную тревогу по части регионов. Сначала об угрозе было предупреждено на Юге, в Центре и Востоке страны, а затем и в других областях. Тревога продолжалась в течение часа – с 12:17 до 13:27.

Атака "Шахедами" 23 мая: что известно