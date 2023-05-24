Первые сирены прозвучали в Киеве и области в 23.41. Тревогу также объявили на Юге страны, сообщает 24 Канал.

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В среду, 24 мая, уже объявляли воздушную тревогу по части регионов. Сначала об угрозе было предупреждено на Юге, в Центре и Востоке страны, а затем и в других областях. Тревога продолжалась в течение часа – с 12:17 до 13:27.

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