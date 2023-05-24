Первые сирены прозвучали в Киеве и области в 23.41. Тревогу также объявили на Юге страны, сообщает 24 Канал.
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В среду, 24 мая, уже объявляли воздушную тревогу по части регионов. Сначала об угрозе было предупреждено на Юге, в Центре и Востоке страны, а затем и в других областях. Тревога продолжалась в течение часа – с 12:17 до 13:27.
Атака "Шахедами" 23 мая: что известно
- Ночью 23 мая в некоторых областях Украины звучала воздушная тревога. Как стало известно впоследствии, враг запустил "Шахеды".
- В Воздушном командовании "Юг" подтвердили, что ночью 23 мая на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131".
- В Воздушных силах заявили, что ночью на разных направлениях уничтожены 6 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР".