Однако наши силы ПВО сработали отлично. Сейчас известно, что все вражеские цели – сбиты.

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Враг атаковал Украину дронами

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов до 4 "Шахедов". К счастью, все цели сбили. В настоящее время вся информация уточняется.

В Воздушном командовании "Юг" подтвердили, что ночью 23 мая в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Также 22 мая в Херсонской области уничтожен один разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".

В Воздушных силах заявили, что ночью на разных направлениях уничтожены 6 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР".

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За прошедшие сутки враг нанес 20 ракетных ударов. По городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей применили крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-300.

Кроме того, противник нанес 48 авиационных ударов, применив иранские ударные БПЛА "Shahed".

Также произвел около 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура.