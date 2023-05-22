С 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине уже 203 880 солдат. Однако потери врага могут быть больше, поскольку подсчитать погибших россиян трудно из-за интенсивных боев.
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Какие потери врага в технике
- танков – 3785 (+2);
- боевых бронированных машин – 7407 (+9);
- артиллерийских систем – 3278 (+20);
- РСЗО – 565 (+1);
- средств ПВО – 327 (+0);
- самолетов – 309 (+1);
- вертолетов – 294 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8);
- крылатых ракет – 1011 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 6129 (+14);
- специальной техники – 427 (+2).
Потери России за 22 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
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