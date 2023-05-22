С 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине уже 203 880 солдат. Однако потери врага могут быть больше, поскольку подсчитать погибших россиян трудно из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага в технике

  • танков – 3785 (+2);
  • боевых бронированных машин – 7407 (+9);
  • артиллерийских систем – 3278 (+20);
  • РСЗО – 565 (+1);
  • средств ПВО – 327 (+0);
  • самолетов – 309 (+1);
  • вертолетов – 294 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8);
  • крылатых ракет – 1011 (+0);
  • кораблей/катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6129 (+14);
  • специальной техники – 427 (+2).


Потери России за 22 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

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